La Cultural no tiene defensa

Sergio C. anuncibay | León

Los números cantan en una Cultural que puede tirar por la borda toda la temporada si en las cuatro próximas jornadas, las últimas del curso, no es capaz de recuperar el terreno perdido para meterse en el play off. Ni Víctor Cea convenció a la grada, ni José Manuel Aira agitó los cimientos de una plantilla que ha rendido muy por debajo de lo previsto.

Tan solo han sumado tres puntos de los últimos doce y en todo el año nunca han encadenado más de tres triunfos. Ya no dependen de sí mismos para meterse en la fase de ascenso y el equipo llega con muchas dudas al tramo decisivo. Quedarse fuera de la lucha por regresar al fútbol profesional sería un buen palo para el club, que ha hecho un esfuerzo económico importante, aunque quizá falló la planificación a la hora de aprovechar esos recursos.

De todas formas aún hay tiempo para darle la vuelta a esta situación, pero mucho tiene que mejorar el equipo, que ha mostrado demasiada fragilidad, sobre todo, en su propia área. Desde que el técnico berciano aterrizó en el banquillo, la Cultural únicamente ha dejado su portería a cero en tres encuentros, ante el San Sebastían de los Reyes, contra quien debutó Aira, frente al Unión Adarve y contra el Navalcarnero. En los otros catorce compromisos ha recibido al menos un gol.

Esa fragilidad defensiva, responsabilidad de todo el bloque, ha lastrado la trayectoria de la escuadra blanca, que no gana desde que recibió al Celta en el Reino, hace ya un mes. Una derrota y tres empates en los cuatro partidos siguientes dejaron al equipo fuera de los puestos de play off, a pesar de que no hace tanto saboreó las mieles del liderato, aunque tan solo fue flor de un día.

A estas alturas del campeonato, los de Aira ocupan la sexta plaza, a tres puntos de Pontevedra y Deportiva, cuarto y tercero, respectivamente. El Fuenlabrada, primero, queda ya a seis de distancia. Para enjugar esas diferencias, la Cultural no puede tropezar más y debe imponerse este fin de semana al Guijuelo, un rival incómodo que aparece justo por detrás en la tabla. Los salmantinos vienen de perder frente al Unionistas, pero en las dos jornadas que precedieron a ese duelo se impusieron al Atlético de Madrid y al Castilla, dos aspirantes al ascenso que están por delante de la Cultural en la tabla.

Hay que remontarse a principios de marzo para ver la última victoria del conjunto leonés a domicilio. Fue en el campo del Navalcarnero, al que vencieron por la mínima. El sábado, a partir de las seis de la tarde, la Cultural afronta una nueva final que puede resultar definitiva en caso de repetir los errores del pasado.