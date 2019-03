La Cultural está obligada a ganar su primera final

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

La Cultural se enfrenta esta tarde a domicilio al Navalcarnero, a partir de las 16.30 horas en el Mariano González, después de cuatro empates y una victoria. El equipo madrileño al que se enfrenta hoy ya cayó ante el cuadro leonés en Copa del Rey en su estadio Mariano González por 0-2. Es la oportunidad de que el conjunto que prepara Aira consiga dos triunfos consecutivos desde que el entrenador berciano dirige el plantel blanco.

El equipo leonés está obligado a sumar los tres puntos en juego. Como afirma el técnico culturalista, José Manuel Aira, en estos momentos «la prioridad es mantener la dinámica de resultados positivos», aunque el preparador ponferradino no se debe engañar y seguramente no lo hace. Sabe que a parte de ganar tiene que mejorar el juego desarrollado por el equipo. Se trata de un rival, el Navalcarnero, propicio para que el cuadro leonés saque a relucir el potencial que se le presupone para poner sus aspiraciones en el lugar que le corresponde en el Grupo I de la Segunda División B.

La Cultural necesita prolongar la mejora en el campo, ligeramente demostrada ante un rival (Unión Adarve —3-0—) de una Liga diferente a la del bloque de Aira, en cada una de las líneas del campo. Desde la portería al ataque, para no dar la razón a los muchos que piensan que la plantilla está mal conformada desde el origen. Ya parcheada en enero, llegó la hora de sumar de carrerilla de tres en tres para aspirar a esa primera posición de la tabla, que era y es el objetivo, por mucho que pronuncie ahora Felipe Llamazares el play off con el que no se conforma ni él.

Mientras, José Manuel Aira es la salvación a la que se agarra una parroquia que confía, al menos de momento, en la capacidad un técnico que ya sabe lo que es ascender a Segunda División. Para hoy, la única duda es si Señé, con molestias, juega o no de mano.

Nacional Juvenil: Burgos CF, 2-Cultural, 0