La Cultural paga el viaje a Guijuelo

Sergio C. Anuncibay | León

La Cultural afronta este sábado en Guijuelo (18.00 horas)una auténtica final para no despedirse de forma prematura de la pelea por el ascenso. De momento, la temporada no es buena y los leoneses han llegado a las últimas cuatro jornadas del curso fuera del play off. Están a tres puntos del Pontevedra, cuarto en la tabla.

Un tropiezo en Salamanca los dejaría prácticamente sin ninguna opción de alcanzar la zona noble, donde se presuponía que iba a estar el equipo a estas alturas del campeonato, pero la trayectoria no ha sido nada buena. Ni con Cea. Ni con Aira, que, incluso, ha empeorado los números del madrileño.

Ese balance ha tensado la relación entre una afición dolida y una plantilla que no ha convencido prácticamente en ninguno de los compromisos que ha disputado este curso. De hecho, tan solo ha sumado tres puntos de los últimos nueve y la última victoria lejos del Reino la consiguió a principios de marzo, cuando visitó al Navalcarnero.

Futbolistas y club pretenden un cambio de rumbo en este tramo final y confían en que los seguidores apoyen al equipo para lograr un objetivo que se ha complicado mucho más de lo previsto. Quieren que todos remen en la misma dirección. Por eso han impulsado una iniciativa que facilitará un desembarco importante de aficionados en territorio hostil. Los jugadores y la entidad pagarán los gastos derivados del desplazamiento de seguidores a Guijuelo, donde la Cultural se juega buena parte de la temporada. No hay margen de error. Además, el conjunto chacinero puede colocarse a un punto si los leoneses hincan la rodilla.

Con el fin de «involucrar a toda la masa social», según subraya el comunicado difundido por el club, se financiará «al 50 por ciento» el coste del viaje en autobuses que se pondrán a disposición de los interesados de manera gratuita.

En este sentido, solo habrá que pagar las entradas. El rival ha enviado a las oficinas del Reino 900 localidades, cuyos precios van desde los ocho euros en categoría infantil hasta los quince para los adultos. Mientras, los aficionados que tengan entre 18 y 30 años abonarán diez euros.

La plantilla, como todo el entorno, es consciente de que ya no hay margen de error ni colchón de seguridad y que el tiempo se agota para resolver una situación con la que nadie contaba a principio de la campaña, cuando se hablaba del primer puesto casi como una obligación. Hoy el liderato aparece a seis puntos de diferencia y únicamente quedan doce en disputa.

Es probable que solo un pleno de triunfos garantice a la Cultural la fase de ascenso. Cuatro victorias seguidas, algo que no ha conseguido en todo el año. Tras visitar al Guijuelo recibirá en el Reino al Fabril, después viajará hasta San Sebastián de los Reyes y bajará el telón en casa ante el Coruxo.

En principio Aira podrá contar ya con Dioni Villalba, aunque habrá que esperar al sábado para saber si lo mete de inicio o prefiere dosificarlo después de más de tres semanas de baja por culpa de una lesión.

El técnico berciano y el resto del equipo ha echado de menos al punta malagueño, un futbolista que, si llege en condiciones, puede marcar la diferencia en el tramo más importante de la temporada. También hará falta que otros como Señé den un paso al frente y demuestren que esta categoría se les queda pequeña.