La Cultural pone a prueba su ambición

Sergio C. Anuncibay | León

Hoy, ante la UD Salamanca, la Cultural pone a prueba (18.00 horas) su ambición después de la mala imagen dada frente a un Burgos que apunto estuvo de romper las costuras de la escuadra blanca, que afronta los últimos cinco partidos fuera del play off.

Todavía hay margen para recuperar el terreno perdido, aunque al equipo se le agota el crédito y cualquier tropiezo echaría por tierra el proyecto del ascenso. «Son tres puntos importantes porque son los más cercanos y porque venimos de tres semanas sin ganar», avisó en la previa José Manuel Aira, que confía en una reacción de su plantilla ante un conjunto charro que quiere sellar cuanto antes la permanencia a pesar de que «por nombres debería situarse más arriba», señaló el técnico.

No podrá contar con Eneko Capilla, Saúl y Dioni, que ya trabaja con el grupo y que regresará, a priori, frente al Guijuelo. «No vamos a arriesgar», justificó. De nuevo será Aridane quien tenga la responsabilidad en ataque. El canario no pasa por su mejor momento, aunque el resto de compañeros tampoco le ha puesto las cosas fáciles. Ha faltado fluidez en el centro del campo y al equipo se le ha visto poco agresivo. Con y sin balón. Tan solo han sumado dos puntos de los últimos nueve.

No obstante, Aira, que fue muy crítico con los futbolistas en Burgos, matizó esta semana sus palabras y aseguró que no se trata de un problema de actitud. «Al objetivo se llega con trabajo y persistiendo, intentando hacer ver al jugador lo que necesitamos. No hay temor y no creo que sea bueno que aparezca», avisó el entrenador de la Cultural, convencido de que cuenta con un «grupo comprometido».

Si bien, prefiere no mirar más allá del encuentro de hoy ante el Salamanca, un conjunto al que le gusta «asociarse y combinar». Regresarán a la convocatoria Iván González y Sergio Marcos, sancionados el pasado fin de semana. También podrá contar con Javi Jiménez, recuperado de su lesión. Mientras, Hugo Rodríguez, autor de dos goles ante el Burgos, apunta al once, donde habrá varios cambios respecto al que alineó en El Plantío. «Hugo es un ejemplo de lo que queremos y de lo que creo que tenemos en la plantilla, gente que entrena bien, está comprometida y asume el rol que le toca en cada momento para que cuando tenga que ayudar lo haga con una actitud espectacular», valoró José Manuel Aira.