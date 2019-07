La Cultural quiere que Hugo se vaya a coste cero

PABLO RIOJA | LEÓN

La salida de Hugo Rodríguez de la Cultural va camino de convertirse en uno de los culebrones del verano. El extremo no entra en los planes de José Manuel Aira para la próxima temporada. El club ya se lo ha comunicado al jugador, que tiene un año más de contrato y otro extra siempre y cuando dispute un mínimo de 20 partidos. La intención de la directiva es que salga a coste cero, algo a lo que el futbolista, en un principio, no está dispuesto.

El de Hugo se ha convertido en uno de tantos casos que se le están atragantando a la cúpula culturalista. Desde que Aspire cambiara su política de gasto, el objetivo ha sido deshacerse de las fichas altas que arrastraban de Segunda o que firmaron el pasado año con la intención de regresar al fútbol profesional cuanto antes —Aridane Santana es uno de los ejemplos—. Hay integrantes de la plantilla, como Sergio Marcos, que han aceptado una reducción considerable de su nómina. Con otros, sin embargo, han tenido que llegar a acuerdos e incluso a actos de conciliación para no acabar en los tribunales. El propio Viti confirmó el pasado martes en su despedida que ambas partes alcanzaron un ‘pacto’ para liquidar sus dos años más de contrato de forma amistosa. Aunque su marcha, según remarca Felipe Llamazares, ha sido exclusivamente un tema deportivo.

El técnico berciano dejó las cosas claras a sus jugadores desde el primer entrenamiento. Los que no cuentan, lo saben. Y Hugo Rodríguez forma parte de esa lista. Eso unido a la idea de ahorrar costes de la academia catarí complica su futuro en León. Por ahora entrena como el que más junto al resto de sus compañeros, pero no deja de ser toda una declaración de intenciones la no convocatoria del atacante de Jerez de la Frontera en el primer partido de pretemporada ante el Toralense. Habrá que ver si viaja este viernes a Tenerife para el segundo duelo.

Su fichaje se convirtió en uno de los grandes nombres del pasado mercado estival. Traía un gran cartel y pronto demostró su capacidad anotadora. Fue en el debut liguero. Sus problemas llegaron cuando Aira aterrizó en la capital. Poco a poco fue perdiendo peso en el once e incluso se vio relegado a la grada en varias ocasiones. Algo similar a lo que le sucedió a Viti. Cierto es que el técnico berciano lo acabó rescatando en las últimas jornadas para jugar como lateral derecho. Ahora habrá que ver si directiva y atacante logran una salida viable para ambas partes.