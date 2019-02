La Cultural rebaja el objetivo: de ser líder a entrar en play off

pablo rioja | león

A siete puntos del líder —cuando restan trece jornadas para el final— y después de cuatro empates consecutivos, la Cultural comienza a cambiar el discurso con el que quiso reenganchar a los aficionados tras el batacazo que supuso su descenso a Segunda B. De vender que se había confeccionado una plantilla para ser primeros de grupo —es una de las más caras de toda la categoría— a conformarse con acabar entre los cuatro primeros. La temporada no está marchando como el club esperaba y tanto desde la directiva como en el seno del vestuario tienen claro que o llegan los resultados ya o las alarmas saltarán por todo lo alto. Felipe Llamazares y otras voces autorizadas del equipo rebajan ahora las pretensiones conscientes de que el primer puesto se está poniendo cada vez más caro.

«Debemos dejar de hablar del objetivo de ser primeros de grupo y pensar solo en el partido de este domingo —ante el Unión Adarve— . Hay ejemplos de subir a Segunda siendo primeros —como nos ocurrió a nosotros hace dos temporadas— y también otros que lo lograron entrando en cuarta posición. En el fútbol no hay nada escrito. A todos nos gustaría que en mayo se consiga el ascenso. No hay que ser derrotistas», dijo esta semana el director general de la entidad leonesa. Por su parte, Iván González reconoció que ahora mismo están los sextos porque «es el puesto que merecemos. No seamos hipócritas».

Aspire lleva cuatro años volcada en convertir a la Cultural en un club modélico no solo en lo económico —donde las cuentas gozan de una salud de hierro— sino también en lo deportivo. Su inversión exige que el primer equipo se asiente en la categoría de plata. No contemplan otra realidad. La presión por subir esta misma temporada es máxima e incluso el propio Llamazares deslizó el pasado miércoles que si León no se vuelca, la academia catarí podría abandonar le proyecto. La afición está respondiendo cada jornada que los suyos juegan en el Reino y nadie dentro del club rehúye la autocrítica. Aira trabaja a destajo para imprimir una marcha más en los encuentros, donde la falta de intensidad en algunas fases —sobre todo en las segundas partes— se ha convertido en un lastre.

Sumar de tres en tres cobra cada vez más importante. El margen de error se acota y desde la directiva tratan de restar presión a los jugadores. En un intento por rebajar esa tensión, el mensaje de puertas para afuera es ahora menos ambicioso. Aún así todavía creen que pueden conquistar esa primera plaza. Marzo será un mes clave. Pero ya no se mira con malos ojos el verse obligados a jugar una fase de ascenso larga.