La Cultural rentabiliza el mercado de invierno

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

La Cultural comienza a rentabilizar su inversión en el mercado de invierno al utilizar su entrenador, José Manuel Aira, a tres de los seis fichajes en la alineación titular del domingo frente al Atlético de Madrid B, aunque el equipo, sin embargo, no ha mejorado su situación en la tabla. El conjunto leonés acudió al mercado de invierno con el objetivo de equilibrar su plantilla para darle un salto de calidad que le permitiera entrar en la zona de fase de ascenso, como primer objetivo, y después pelear por el liderato del Grupo I de Segunda División B.

De momento, el lateral derecho Borja San Emeterio, el central Pablo Vázquez y el delantero Dioni ya han entrado en la alineación titular de la Cultural. Aira pretende que los refuerzos del mercado de invierno adquieran ritmo de competición de inmediato para subir las prestaciones de un bloque configurado para acometer los objetivos más deseados por todos.

Los tres citados parecen destinados a consolidarse de forma inmediata en las alineaciones, mientras que el lateral izquierdo Javi Jiménez, que ha alternado tiempo sin competir y salvo en el último con el Nástic antes había gozado durante algunos partidos con la titularidad en Segunda División. Además, el portero Carlos Morales y el zurdo Andy Kawaya no se van a conformar con calentar banquillo. Ya lo apuntó el guardameta procedente del San Sebastián de los Reyes a su llegada: «Yo no he firmado en ningún papel que vengo a la Cultural para ser suplente». Es evidente que viene a pelear el puesto en la portería a Jorge Palatsí. Al igual que Andy Kawaya, deseoso de demostrar su valía como futbolista después de algún tiempo inactivo.

Con la entrada en juego de los fichajes, el equipo pretende despegar en la clasificación a través de mejorar el juego y el número de oportunidades de gol para sumar de tres en tres y así elevar sus aspiraciones para pujar por la cabeza. Aira sabe con lo que cuenta y a dónde quiere llegar.