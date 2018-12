La Cultural se resetea en diciembre

PABLO RIOJA | LEÓN

Con el 2018 a punto de comenzar su agonía, la Cultural se ‘reinicia’ de la mano de José Manuel Aira con la mente puesta en cerrar el año sumando tres puntos ante el San Sebastián de los Reyes —mañana a las 17.00 horas en el Reino de León— que confirmen la mejoría del conjunto leonés en su feudo y ‘entierren’ cuanto antes una semana complicada que arrancó con la salida de Víctor Cea del club. El nuevo técnico apenas ha gozado de unos pocos entrenamientos para tomar contacto con la plantilla, pero ya son muchos los pesos pesados del vestuario que insinúan una mayor intensidad y ritmo para tratar de hacerse con un hueco en el once.

Y es que ahora, justo en pleno mes de diciembre, toca empezar de cero y de partida son pocos los que se sienten intocables dentro de la nueva Cultural según ‘José Manuel Aira’. El que más opciones tiene de estar ante el Sanse es Jorge Palatsí. El guardameta viene cuajando una buena primera vuelta y —hasta la más que posible llegada de otro portero en el mercado de invierno— no parece que el joven Diarra le vaya a arrebatar el puesto. Habrá que ver si el técnico berciano apuesta por un esquema más conservador —blindando bien al equipo desde atrás— o es el fútbol directo y ofensivo el que se impone. «Busco un conjunto siempre competitivo que se sepa adaptar a los diferentes escenarios en los que vamos a jugar», dijo en su presentación ante los medios el pasado martes. «Me gusta que mis equipos sean dominadores, que se sientan protagonistas. A través del método, trataremos de cubrir aquellos aspectos de mejora».

Después de la victoria in extremis frente al filial del Deportivo de la Coruña (1-2), la Cultural persigue un triunfo ante un rival en horas bajas que acumula cuatro derrotas consecutivas en Liga. Será el estreno de Aira en el banquillo y el último choque antes del parón navideño, una oportunidad única para que el equipo se reconcilie con la afición y también para asentarse en los puestos de play off. Luego, la plantilla se marchará de vacaciones hasta el próximo 6 de enero, cuando visitará al Coruxo en el último partido de la primera vuelta. Todo lo que no sea vencer mañana complicará el estreno del ex del Albacete en la capital.