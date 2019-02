La Cultural se rompe por atrás

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

La Cultural fue incapaz de plasmar en el marcador final la superioridad que demostró durante buena parte del encuentro a un Unionistas que se plantó en León con el objetivo de aguantar al equipo de casa durante la mayor parte del tiempo reglamentario, aunque muy pronto se vio con un gol en contra, obra de Jorge Ortiz, que tras un servicio interior de Sergio Marcos, lo aprovecho muy bien para batir al portero visitante Carlos Molina de perfecta vaselina. La Cultural siguió a lo suyo. Mandó el partido. Controló el balón. Y llevó el dominio. Pero como ocurre siempre, no cerró el encuentro en esa primera mitad para confirmar los tres puntos y lo pagó muy caro. Dejó esa mínima renta en el marcador durante los primeros 45 minutos y después en la segunda parte el partido mantuvo los mismos signos. Dos puntos más y van...se quedaron sin entrar en el casillero culturalista (1-1).

El cuadro leonés, con jugadores desequilibrantes en sus filas, no se entregó a la empresa de sentenciar el choque. Por contra, lo dejó vivo. Y en ese último tramo del encuentro empató Admonio, de cabeza en el área pequeña a la salida de un córner, sin que la pareja de centrales (Iván González y Pablo Vázquez) cubrieran esa zona, ni el guardameta Jorge Palatsí mostrara esa capacidad de mando que se supone en un guardameta expeditivo en su zona ‘privada’ para que el futbolista del cuadro charro empatara el encuentro, tras otra blanda actuación del portero y centrales culturalistas. Este detalle, en el que sigue incidiendo Aira desde que llegó a la Cultural, volvió a dejar escapar dos puntos del Reino, como ya sucediera en la visita del Atlético de Madrid B y también en el último encuentro a domicilio ante el Real Madrid Castilla en Valdebebas.

La Cultural no fue capaz de ganar el primero de los dos partidos que tiene de forma seguida en el Reino de León y sólo empató (1-1) frente al Unionistas, un rival que llegó a León sin una capacidad ofensiva. Por despropósitos de la Cultural en el juego, con las líneas muy separadas y sin la intensidad que se precisa para ganar un partido, lo pagó muy caro con un empate que no sabe a nada ante una parroquia que cada vez ve más lejos al equipo culturalista de la cabeza de la clasificación general, después de una jornada en la que los grandes del grupo no fallaron y se distancian todavía más del cuadro leonés.

Quedan 39 puntos por disputarse. Un mundo. La competición entra en su fase decisiva. El partido comenzó con el marcador a favor del equipo leonés, que en el minuto 13 ya se adelantó por medio de Ortiz. En lugar de ir a por el segundo y sentenciar el partido en la primera parte, la Cultural se dejó llevar hasta entrar en los último tramo del encuentro con ese marcador mínimo, que a la postre resultó fatal gracias al empate de Admonio a la salida de un córner en la que los centrales culturalistas Iván González y Pablo Vázquez fueron demasiado permisivos, a la vez del guardameta culturalista Jorge Palatsí, que no se atrevió una vez más a salir debajo de su marco. Ellos son los protagonistas negativos del partido, aunque la culpabilidad está en el bloque. De todos depende la Cultural.

Todo equipo que se precie grande, no sólo por presupuesto sino también por jugadores en plantilla, debe ser expeditivo en defensa y ganar los partidos desde atrás, con una portería y una zaga plenas de seguridad. Si ante cualquier ataque o acción a balón parado de un rival como el de ayer, el Unionistas, no se sabe defender y dar al traste con dos puntos vitales para que la Cultural aspire a la cabeza, dejarlos marchar por esa debilidad defensiva es una carga demasiado pesada en la mochila de un Aira que se exprime para dar con la tecla y hacer que funcione una defensa defectuosa de fábrica. Quedan 13 partidos por delante para el final de la Liga regular y a buen seguro que el entrenador culturalista va a dejarse la piel, como cuando vestía de corto, por construir una defensa sobria, contundente y segura que lleve al equipo culturalista en primer lugar a esa zona play off. Y después pulir esos detalles de conjunto en general para que el cuadro leonés acabe líder de grupo. Aira no es nuevo. Sabe lo que quiere desde que llegó a la Cultural. Su capacidad para gestionar el grupo necesita engrase para que todas las piezas se coordinen en el bien común. Sólo así se conseguirá el objetivo. Todos saben cuál es.