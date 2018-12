La Cultural sigue de dulce

DL | LEÓN

La Cultural sumó un importante triunfo ante el Burgos Promesas 2000, al que derrotó 2-1 en el Área Deportiva, lo que coloca al cuadro de Julio Algar en segunda posición de la tabla a solo tres puntos del Real Valladolid. Los leoneses salieron enchufados desde el primer minuto y pronto llegarían las opciones de abrir el marcador. De hecho, el 1-0 lo hizo Pedro en el seis de encuentro y en el 17 Diego ampliaba la distancia con un gol que a la postre supondría la victoria.

Con la clara ventaja, el Burgos Promesas trató de meterse en el partido, pero sus llegadas no fructificaban. No al menos hasta que a falta de dos minutos para el final de la primera parte Adrián ponía el 2-1. Tras el paso por vestuarios, la Cultural supo leer bien el partido y trató de no cometer más errores para evitar el 2-2 que los burgaleses tuvieron en sus manos en alguna ocasión aislada. Y aunque hubo oportunidades por ambos bandos, el resultado no se movería y el triunfo se quedaba en casa.

La Cultural se marcha de vacaciones navideñas con los deberes hechos y el propósito de asaltar la primera plaza de la clasificación lo antes posible para cumplir con el objetivo marcado al inicio de temporada.