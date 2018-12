La Cultural sólo falla en la pegada

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

El mejor juego del equipo desde ayer dirigido por José Manuel Aira a buen seguro que significará muchos puntos para el equipo culturalista durante el próximo año en el campeonato de Liga del Grupo I de Segunda División B, porque sin lugar a dudas la imagen del cuadro leonés sí que fue mucho mejor que la puesta en escena de los partidos anteriores. El estreno en el banquillo de Aira no se tradujo en una victoria para la Cultural (0-0), pero los futbolistas demostraron mucho más argumentos futbolísticos. Con una defensa más asentada, sin permitir huecos ni provocar situaciones en inferioridad, significó una mayor seguridad para el portero culturalista Palatsí. Además, con la presencia de Yeray González como mediocentro y recuperador de infinidad de balones en la medular se privó al conjunto madrileño tener la posesión del balón en la zona en la que se cuece el fútbol, bien secundado por Eneko Capilla y no tanto por un Sergio Marcos, que no contó con la titularidad en el debut Aira y tampoco estuvo acertado sobre el verde.

El equipo leonés demostró un juego más incisivo y con más toque que en pasados encuentros en los que el cuadro de casa abusó en muchas ocasiones de colgar demasiados balones al área. Con Aira no fue así y el movimiento del balón a ras de césped trajo consigo una mejor imagen de un equipo que buscó de principio a fin los tres puntos para concluir el año lo más cerca posible de la cabeza de la clasificación del Grupo I de Segunda División B..

El mejor planteamiento de Aira sobre el terreno de juego, al menos más ofensivo, no supuso que las ocasiones culturalistas se reflejaran en el tanteador. Una gran oportunidad de Hugo Rodríguez en la primera mitad, con todo a su favor, envió el cuero al limbo de los perdones. Y otra de Aridane en la segunda parte no llegó a las redes del portero cedido por la Cultural al Sanse, Xabier Irureta, que evitó que los culturalistas se quedaran con los tres puntos en el estreno del berciano José Manuel Aira en el banquillo del cuadro culturalista. El cancerbero cedido al conjunto madrileño fue el más destacado de su conjunto a lo largo del choque para llevarse un punto del Reino de León.

Las acciones de ataque de la Cultural se sucedieron durante los 93 minutos por los que se prolongó el encuentro. Claras ocasiones para haberse llevado la victoria no subieron al marcador, con lo que los integrantes del conjunto blanco tienen que conformarse con cerrar la competición a final de año a tres puntos de distancia de la cabeza de la clasificación que comandan el Fuenlabrada y la Ponferradina con 33 puntos.

También hay que tener en cuenta que en la segunda mitad la Cultural no contó con la presencia de Señé, que se retiró en el descanso con problemas físicos, que se evaluarán a través del preceptivo examen médico del cuerpo de doctores culturalistas que dictaminará el periodo de baja del futbolista catalán. También se retiró lesionado el lateral izquierdo Viti.

Se abren las perspectivas de cambios en la plantilla para la segunda parte de la competición, que se verán a partir y durante el mes de enero. A partir del día 2 comienza al mercado de invierno.

El fichaje de un portero, un lateral izquierdo y un delantero de condiciones diferente a Aridane serán los objetivos de una Cultural que aspira a todo por calidad y alto presupuesto de su plantilla. Habrá bajas y alguna sorprendente.