La Cultural se topa con un muro

P.R.B. | LEÓN

Pinchazo de la Cultural (0-1) ante un Numancia B que hizo bueno el gol de Daniel en el minuto 22 de partido para defender el resultado hasta el final del choque. Los leoneses lo intentaron en todo momento, pero no era el día y las ocasiones —que no fueron muchas— se perdían fuera del arco defendido por Pablo, terminaban en las manos del guardameta o eran despejadas por la defensa soriana. Los de Julio Algar desaprovecharon una gran oportunidad para colocarse con los mismos puntos que el Burgos (37), equipo que ocupa ahora mismo el puesto de ascenso directo. Aún así, la Cultural sigue a solo tres puntos del objetivo, porque el Valladolid B —que se escapa ya a seis puntos de los leoneses— no puede subir. Así que será importante lograr la victoria el próximo finde semana a domicilio ante el Santa Marta de Tormes B.

Poca más historia tuvo el partido ante el filial del Numancia, que supo cerrarse atrás e incluso acarició el 0-2 en la segunda parte cuando más volcados estaban los leoneses en lograr llevarse, al menos, un punto. Mereció más la Cultural, que sin embargo pagó muy caro la falta de pólvora arriba. Por detrás, el principal perseguidor de los de Algar es el Puente Castro —29 puntos— por los 27 que tiene la Segoviana. Con once triunfos, un empate y cinco derrotas, la Cultural busca su mejor versión y una regularidad que le lance en la tabla.