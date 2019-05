David Ferrer: 'Os recordaré hasta el último aliento'

David Ferrer se despidió el miércoles por la noche como profesional del tenis al ceder ante el alemán Alexander Zverev en el Mutua Madrid Open y cerró su adiós al tenis con un "os recordaré hasta el último aliento", en la pista Manolo Santana. "Todo esta siendo muy emotivo, es un día que jamás podré olvidar. Tengo que dar las gracias a muchas personas, primero al torneo por darme la oportunidad de disputar mi último partido, y sobre todo a Feliciano López (director) porque lo has hecho con un cariño especial. Eres un gran amigo y de verdad, gracias", dijo el jugador de Xavea en su despedida.

"Manolo, gracias por todo, porque tu fuiste el que empezó todo esto y sin ti no hubiéramos estado aquí. Cuando perdía un partido o tenia malos momentos siempre tenia una llamada tuya, y eso te distingue a nivel personal", dijo refiriéndose a Manolo Santana. "A mis compañeros del tenis, por todos los valores que me han enseñado. Os echare de menos a todos, muchas gracias por enseñarme lo que soy yo ahora mismo", prosiguió.

LOS AGRADECIMIENTOS

"A mis amigos de Xàvea que han estado aquí y apoyándome desde que empecé mi carrera tenística, nuestra amistad nunca ha cambiado Aunque ahora os veré mucho más porque tendremos más tiempo para estar juntos", dijo dirigiéndose a sus amigos de su tierra natal.

"Como no, a las personas que me enseñaron a jugar al tenis, Mariano Peinado, en el tenis Xavea, que me enseñó a amar a este deporte. Gracias por enseñarme a jugar este maravilloso deporte. Y al que me enseñó los valores del sacrificio y constancia, Javier Piles, que hiciste todo por mi y te lo agradezco de corazón. Tu empezaste conmigo cuando acababas de tener un bebé y yo se ahora como es ese sacrificio", recordó.

"A vosotros Jaume y Juan, y a Albert Molina, representante y amigo, siempre me has dado ese cariño que he necesitado. Y a mi actual entrenador Paco Fogués, la mejor persona que he podido conocer. Siempre ha estado a las buenas y a las malas, y es el segundo padre de mi hijo. Eres parte de mi familia", le dedicó a su técnico.

LA FAMILIA

"A mi familia que me lo ha dado todo, educación, valores. He tenido los mejores padres del mundo. Sois un ejemplo para mi. Sé que jamás seré mejor padre que vosotros", señaló al referirse a sus progenitores Jaime y Pilar.

"Gracias a mi mujer, porque gracias a ti, he tenido los mejores años de mi carrera y por el sacrificio que has hecho por mi. Y en los momentos de derrota, poder aguantarme. Ya no voy a jugar al tenis, no voy a viajar solo espero poder darte un uno por cien como padre y marido de lo que tu me has dado", señaló a Marta Tornel.

"No puedo dar mas, nunca he podido conseguir Madrid, o un Grand Slam, pero he conseguido algo que llevo en el corazón, es el cariño vuestro, gracias. Y os recordaré hasta el último aliento", dijo Ferrer dirigiéndose al público.