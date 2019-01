David Villa ya se entrena con Iniesta

David Villa tuvo su presentación como nuevo futbolista del Vissel Kobe, de la Primera División japonesa, donde será compañero de un viejo conocido: Andrés Iniesta. "Estoy muy feliz con mis primeros días en Japón, con este gran recibimiento y después de participar en mi primer entrenamiento", dijo el delantero español durante un acto multitudinario celebrado en Kobe (oeste de Japón) al que asistieron aficionados y medios de comunicación.

Villa se mostró también "muy feliz de volver a compartir equipo" con Iniesta, quien se incorporó al Vissel el pasado verano, debido a la "gran calidad" y al "compañerismo" que uno a ambos jugadores, que coincidieron en el Barcelona y en una histórica generación de la selección de España.

"Andrés es la persona que más feliz me ha hecho en un campo de fútbol, gracias a su gol" destacó el nacido en Asturias en alusión al tanto marcado por Iniesta en la final del Mundial 2010 ante Holanda y que hizo campeona a la Roja. "Todo es más fácil cuando tienes detrás a un jugador como él", agregó.

PIROPOS A MESSI

No obstante, el 'Guaje' dijo que el mejor futbolista con el que ha compartido equipo es Lionel Messi, puesto que el argentino "hace cosas que los demás no conseguimos hacer". Villa aterriza en el fútbol nipón tras jugar el año pasado jugar en el New York City de la liga estadounidense y, además de compartir vestuario con el legendario "8" del Barça, tendrá como técnico al español Juan Manuel Lillo.

Incluso, en la J-League hay otro excompañero suyo de la selección española que supo ser campeona del mundo en el 2010: Fernando Torres, del Sagan Tosu. El exjugador del Zaragoza y del Atlético, entre otros, que lucirá su habitual dorsal "7" en su nueva equipación granate, tampoco quiso marcarse una meta goleadora para esta temporada y señaló que intentará hacer "cuantos más tantos posibles para que se beneficie el equipo".