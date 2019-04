Un debut Dorado ante el peor rival

PABLO RIOJA | LEÓN

El peor rival en el momento más complicado. Así afronta el Abanca Ademar el choque de esta tarde en el Palacio de Deportes —a las 19.15 horas, en Gol TV— frente a un todopoderoso Barcelona Lassa que no pierde en León desde la 2007-08. Desde entonces su hegemonía en la capital ha sido máxima y hoy —pese a que hace varias jornadas que se proclamó campeón de Liga— saldrá al cien por cien para continuar invicto. Todo ello ante un conjunto ademarista que atraviesa una crisis de resultados y en cuyo banquillo ya no estará Rafa Guijosa, al que la directiva destituía esta misma semana debido a los malos números que presenta el equipo. En su lugar se sentará Diego Dorado, el hasta ahora segundo de abordo del ya extécnico madrileño y también responsable de la cantera del club. «El equipo necesitaba un cambio de rumbo», argumentó Cayetano Franco tras despedir al de Alcalá de Henares.

«Solo estamos centrados en lo deportivo», remarca un Dorado que pide a los suyos y a la afición leonesa «mirar hacia adelante» para lograr el objetivo de entrar en Europa. «No nos ayuda estar hablando todo el día de la destitución». El asturiano admite que la noticia «fue sorprendente para todos». Sobre el equipo catalán destaca el hecho de que nunca baja el pistón. «Son ejemplares y llevan años dominando todas las competiciones».

El hecho de que estén inmersos en pasar de ronda en la Champions no será una ventaja de cara al duelo de esta tarde. «No les va a pasar factura porque están más que acostumbrados a jugar dos partidos por semana. Siempre compiten al máximo», insiste Dorado. Aún así, los maristas no tiran la toalla antes de tiempo. «Hablamos de uno de los mejores conjuntos del mundo. Tenemos que hacer un partidazo. Una de las claves pasará por no perder balones y hacer un gran balance defensivo».

Dorado no siente presión ante su debut como primer entrenador. «Llevo 24 años dirigiendo grupos, ahora lo único que cambia es que se trata de Asobal. Me concentraré y nada más». El preparador quiso mandar un mensaje de unidad a los aficionados. «Nos quedan cinco partidos hasta el final y hay que estar juntos para alcanzar el objetivo. No cabe otra cosa». Para el encuentro ante el Barcelona, el de Gijón no podrá contar con los lesionados Juanjo Fernández y Carrillo.

Por otra parte, el presidente del Abanca Ademar, Cayetano Franco, mantuvo ayer una pequeña reunión con toda la plantilla tras el último entrenamiento. Un encuentro en el que el máximo dirigente animó a los jugadores a dar lo máximo para que el club esté donde se merece la próxima temporada.

El partido, que será retransmitido en directo desde las 19.15 horas a través de Gol TV, será dirigido por los colegiados cántabros Jesús Escudero Santiuste y Jorge Escudero Santiuste.