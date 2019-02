Decepcionante empate de la Cultural ante el unionistas en el Reino

La Cultural no fue capaz de ganar el primero de los dos partidos que tiene de forma seguida en el Reino de León y solo empató (1-1) frente al Unionistas, un rival que llegó a León sin una capacidad ofensiva. Por despropósitos de la Cultural en el juego, con las líneas muy separadas y sin la intensidad que se precisa para ganar un partido, lo pagó muy caro con un empate que no sabe a nada ante una parroquia que cada vez ve más lejos al equipo culturalista de la cabeza de la clasificación general, después de una jornada en la que los grandes del grupo no han fallado y se distancian todavía más del cuadro leonés.

El partido comenzó con el marcador a favor del equipo leonés, que en el minuto 13 ya se adelantó por medio de Ortiz. En lugar de ir a por el segundo y sentenciar el partido en la primera parte, la Cultural se dejó llevar hasta entrar en los últimos minutos del encuentro con ese marcador mínimo, que a la postre resultó fatal gracias al empate de Admonio a la salida de un córner en la que los centrales culturalistas Iván González y Pablo Vázquez fueron demasiado permisivos, a la vez del guardameta culturalista Jorge Palatsí, que no se atrevió una vez más a salir debajo de su marco cuando en el saque del córner se encontraba en el área pequeña.

Así, la Cultural sigue una jornada más fuera de play off y ya van demasiadas para un equipo que por presupuesto tendría que ir arriba en la tabla clasificatoria del grupo primero de la Segunda División B. Pero la realidad es que ocupa la sexta posición del grupo empatado a 40 puntos con el séptimo, el Pontevedra.

Así fue el minuto a minuto:

Decepción del equipo culturalista al final del encuentro según se recoge en la imagen.

Minuto 94: Final del partido con empate a un gol en el marcador.

Minuto 93: La Cultural ataca por medio de Aridane, pero su remate se va fuera

Minuto 91: Hugo Rodríguez pretende llegar al área aunque sin excesivo peligro.

Minuto 90: El árbitro añade 4 minutos al tiempo reglamentario.

Minuto 88: La Cultural embotella en su área al Unionistas.

Minuto 87: El portero charro Carlos Molina es atendido por los asistentes tras recibir un golpe.

Minuto 87: El recurso de la Cultural en estos minutos es bombear balones hacia el delantero Aridane.

Minuto 85: Tercer y último cambio en la Cultural. Se va del campo Zelu y entra en su lugar Hugo Rodríguez.

Minuto 85: Buena acción de ataque que no llega a rematar Aridane.

Minuto 84: Dioni tiene una gran oportunidad de gol pero falla en el remate final.

Minuto 82: La Cultural toma el dominio del balón pero el Unionistas está atento a una contra.

Minuto 80: Tercer y último cambio en el equipo charro. Abandona el campo Guille y entra en su lugar Iván Garrido.

Minuto 79: Segundo cambio en la Cultural. Se va del terreno de juego Yeray y entra en su lugar el delantero Aridane.

Minuto 77: La Cultural se lanza al ataque con balones sobre Dioni

1-1. Minuto 75: Saque de esquina que remata de cabeza Admonio ante la pasividad de los centrales culturalistas y del portero Palatsí.

GOOOL!!! EMPATA EL UNIONISTAS POR MEDIO DE ADMONIO

Minuto 72: Primer cambio en la Cultural. Se retira del campo Señé y entra en su lugar Eneko Capilla.

Minuto 71: Dioni recibe el saque de esquina pero su disparo lo rechaza el portero visitante Carlos Molina.

Minuto 70: Saque de esquina a favor de la Cultural

Minuto 69: Llano dispara por el centro de la portería culturalista y detiene el guardameta.

Minuto 68: El visitante Gallego lanza el saque de una falta al borde del área pero su disparo se va a la barrera.

Minuto 66: El Unionistas tiene durante más minutos el poder del balón.

Minuto 65: Segundo cambio en el Unionistas. Se va del campo el exculturalista Javi Navas y entra en su lugar Jorge Hernández.

Minuto 64: Pase nefasto de Iván González que se marcha por línea de fondo.

Minuto 62: La Cultural no es capaz de llegar al área con peligro pese a los intentos de Yeray y Dioni.

Minuto 60: La Cultural no encuentra en esta segunda parte el sitio en el campo.

Minuto 58: El árbitro pita fuera de juego en un ataque del equipo culturalista

Minuto 57: Mucho juego en el centro del campo.

Minuto 55: Sin reacción en la Cultural en esta segunda parte en cuanto a intensidad del juego.

Minuto 54: Primer cambio en el Unionistas. Se retira del campo Piojo y entra en su lugar Unai Hernández.

Minuto 53: Zelu saca la falta muy blanda e inocente.

Minuto 52: Falta al borde del área favor de la Cultural.

Minuto 50: El equipo charro sale más estirado en esta segunda mitad.

Minuto 49: Las líneas muy separadas en el juego culturalista.

Minuto 47: El visitante Javi Navas vuelve a disparar a los manos del meta culturalista.

Minuto 46: Primera llegada del Unionistas con disparo a las manos del guardameta Palatsí.

Arranca la segunda parte

1-0 para la Cultural al descanso.

Minuto 45: Final de la primera parte y vale el gol para la Cultural de Jorge Ortiz

Minuto 44: Dioni chuta con mucha fuerza sobre la portería de Carlos Molina que envía el balón a saque de esquina.

Minuto 43: Disparo lejano de Pablo Vázquez que se va muy alto.

Minuto 41: Sergio Marcos completamente solo en el área no acierta a rematar un balón colgado.

Minuto 40: Javi Navas lo intenta por parte del conjunto salmantino pero despeja la defensa culturalista.

Minuto 39: Mucho centrocampismo sin llegar a una y otra área.

Minuto 37: Yeray empuja desde el centro del campo pero la Cultural no encuentra la manera de llegar con peligro.

Minuto 35: Otra penetración de Zelu con centro al área desde la banda que no encuentra un rematador en la Cultural.

Minuto 33: Disparo del local Zelu que se marcha lamiendo el travesaño de la portería salmantina.

Minuto 32: Fallo de del portero Jorge Palatsí y la grada responde con pitada hacia el meta culturalista.

Minuto 31: El partido sigue decayendo conforme transcurren los minutos.

Minuto 30: El Unionistas se estira con Javi Navas intentando dar el último pase.

Minuto 29: La intensidad en el juego de la Cultural de los primeros minutos va decayendo.

Minuto 27: Zelu lo intenta de nuevo pero sin encontrar rematador.

Minuto 26: Zelu no llega a un balón largo de Señé en ataque.

Minuto 25: Dioni no llega un balón largo en el ataque del equipo leonés.

Minuto 23: La Cultural domina el partido a un Unionistas que no llega a los dominios del área leonesa.

Minuto 21: Falta de Zelu en ataque.

Minuto 20: Ortiz bota el saque de esquina sin consecuencias para la portería charra.

Minuto 19: La Cultural fuerza un saque de esquina a su favor.

Minuto 16: Dioni en la boca de gol no acierta a rematar aunque el colegiado ya había señalado falta sobre el cancerbero visitante.

Minuto 15: Dioni persigue el segundo gol para la Cultural pero lo evita Carlos Molina al detener el balón.

1-0, minuto 13: Ortiz inaugura el marcador para la Cultural de perfecta vaselina ante la salida en falso del cancerbero visitante Carlos Molina.

GOOOOOOOOOOOOOL DE LA CULTURAL DE ORTIZ!!!

Minuto 12: Control del equipo leonés pero sin llegadas de peligro al área charra.

Minuto 11: Dioni abre sobre Javi Jiménez pero su disparo demasiado flojo a las manos del portero visitante Carlos Molina.

Minuto 9: Disparo de Ortiz desde fuera del área pero demasiado elevado.

Minuto 7: Dioni no llega a un balón en el área.

Minuto 5: Sergio Marcos saca el balón controlado hacia el ataque culturalista aunque de momento sin ocasiones de gol.

Minuto 4: Dominio de la Cultural en los minutos iniciales del partido.

Minuto 3: Saúl golpea al balón y la saca el defensa visitante Blas.

Minuto 2: Primer ataque de la cultural que se va fuera por línea de fondo.

Minuto 1: Arranca el partido

LA CULTURAL MIRA HACIA ARRIBA

La Cultural se enfrenta al Unionistas en unos minutos con la intención de sumar los tres puntos para meterse en los puestos de arriba de la tabla clasificatoria y en la zona play off, después de mucho tiempo sin estar en la posición que por equipo y por presupuesto debe de estar. El entrenador culturalista José Manuel Aira cuenta con su equipo de gala para comenzar a sumar de tres en tres.

ALINEACIONES:

CULTURAL: Palatsí, Saul, Iván González, Pablo Vázquez, Javi Jiménez, Yeray, Sergio Marcos, Zelu, Ortiz, Señé y Dioni.



UNIONISTAS DE SALAMANCA: Molina, Piojo, Blas Alonso, Admonio, Gallego, Ayoze, Javi Bavas, Ribelles, De la Nava, Llano y Guille.



ÁRBITRO: López Parra (Comité Cántabro).