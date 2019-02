«Decidí dejar el Ademar antes del Mundial, no ha sido un calentón»

PABLO RIOJA | LEÓN

Demasiado rato lejos de su Argentina natal. Demasiados viajes sin tiempo siquiera para asimilar el propio paso del tiempo. Demasiados kilómetros para un alma entregada al deporte que le ha dado casi todo menos la plena felicidad. Quince años sin vivir de cerca sus raíces resultaron demasiado para un Sebastián Simonet que hace apenas una semana convocaba a los medios —aconsejado por su entrenador— para anunciar que su aventura en el Abanca Ademar llega a su fin. Lo hará cuando la presente temporada baje el telón y con un año de contrato aún por delante. Pero su honestidad, tan presente dentro como fuera de las canchas, ha hecho que la directiva no ponga una sola pega. Se lo ha ganado. Como el respeto de prácticamente toda la familia marista.

—La noticia de su adiós al club ha pillado por sorpresa a todos, incluido a Guijosa. ¿Es fruto de un calentón o algo ha cambiado tras disputar el Mundial?

—Lo tenía claro antes de marcharme con Argentina a la cita mundialista. Es una decisión muy meditada. Lo hablé seriamente con mi mujer en las pasadas navidades. Ni mucho menos fue un calentón, ni ha habido problemas en el Ademar, ni tampoco es que haya llegado cansado del Mundial.

—Fue el propio Rafa quien le animó a hacerlo público cuanto antes...

—Así es. No me parecía correcto comunicárselo a la directiva ni al entrenador por teléfono, así que decidí hacerlo nada más llegar a León en enero. La charla con el míster fue muy linda porque enseguida entendió las razones, que son puramente familiares, y me confesó que se sentía identificado porque a él le pasó algo similar cuando anunció que se marchaba del Barcelona con un año aún de contrato por delante. Su consejo fue que lo hiciese público cuanto antes para liberarme de esa presión. Y creo sinceramente que ha sido un acierto explicar mis motivos.

—¿Cómo resume estas tres temporadas en el Abanca Ademar?

—El Ademar me ha dado muchísimo y también toda la gente de León, no hay palabras suficientes para agradecerlo.

—¿Y qué plantes tiene cuando regrese a su país?

—Mi objetivo a corto plazo es darlo todo como siempre para que el Ademar conquiste la segunda plaza de la Liga. Después, a nivel de selección es Tokio 2020, pero para clasificarnos tendremos que ganar en Perú este verano. Si lo hacemos me veré obligado a jugar en algún club argentino hasta que lleguen los Juegos Olímpicos.

—¿Y si no será su adiós definitivo al balonmano?

—Ojalá nos clasifiquemos para Tokio. Si no, lo tendré que ver detenidamente. Igual me tomo unos meses sabáticos hasta 2020 o me retiro. Ya se verá.

—¿Se ve entrenando a algún club en el futuro?

—No creo que mi futuro esté ligado al mundo del balonmano. Como mucho entrenaría en la cantera de algún equipo local, pero más como hobby que otra cosa.

—¿Le preocupa la situación actual del equipo tras la derrota del pasado domingo en La Rioja?

—No. Ellos fueron mejores. No hay que darle más vueltas. Partidos tan locos y donde hay tantos goles no nos vienen bien. No estamos acostumbrados a encajar tanto. Y aún así estuvimos ahí con posibilidades en varias fases, sobre todo tras lograr el empate de la segunda parte. Quizá desde fuera se vio peor de lo que nosotros sentíamos dentro de la cancha.

—Pero es un hecho que el equipo no está defendiendo todo lo bien que debería en más de un partido esta temporada. ¿A qué lo achaca?

—En el caso del partido frente al Balonmano Logroño te diré que no podemos perder el ritmo en el tramo final del encuentro como nos ocurrió. Pero en ningún caso considero que sea cansancio ni falta de ritmo.

—¿Ha afectado el parón por el Mundial y el hecho de que gran parte de la plantilla no ha jugado ni un solo amistoso en este tiempo por falta de efectivos?

—No creo que haya afectado el parón, porque los compañeros que no han disputado el Mundial están ahora más descansados.

—¿Suelen hablar en el vestuario de los errores cuando acaba el partido?

—Siempre hacemos autocrítica y el otro día también. Está claro que si queremos ser segundos hay que ganar partidos. Sabíamos que en Logroño se podía perder porque son un rival directo, así que tendremos que recuperar los puntos ante otros rivales.

—El calendario en este mes será frenético. Ahora llegan Anaitasuna, Bidasoa y Granollers.

—No hay excusas. Si ya aguantamos el mes de septiembre, cuando además de tener los mismos rivales jugábamos partidos de Champions League, ahora hay que hacerlo con más razón. Debemos sacar todos los puntos como sea.

—Este año varios de sus compañeros han dado un paso adelante en implicación y juego. ¿Cuál es el que más le ha sorprendido?

—Nacho ya venía dando un gran nivel la pasada temporada. Formaba una pareja perfecta con Cupara. Pero este año sin duda alguna ha dado un paso más. Aunque el que más me está sorprendiendo es Acacio. Ahora ya no es un revulsivo, es mucho más. Antes me costaba jugar con él, porque es más alocado y no lo entendía. Pero ahora es un gusto porque con solo una mirada nos entendemos perfectamente.