La defensa de la Cultural no enamora

PABLO RIOJA | LEÓN

La Cultural ‘según José Manuel Aira’ no carbura. Siete partidos y casi dos meses después de su llegada al banquillo, los números del equipo —lejos de enganchar a la afición— desenamoran a un Reino fiel que no acaba de entender qué es exactamente lo que falla en una de las plantillas más caras de toda la Segunda B. Dos victorias, cuatro empates y una derrota —o lo que es lo mismo, 10 puntos de 21 posibles— se antojan insuficientes para un técnico que tiene claro cuál es el objetivo final: acabar primero de grupo y reconquistar la categoría de plata esta misma temporada. Aún hay tiempo suficiente, pero las sensaciones tras cada encuentro no invitan al optimismo.

Si bien es cierto que el máximo responsable del vestuario culturalista ha cambiado la cara de los suyos en la faceta ofensiva —con mayores recursos tácticos y una propuesta más atractiva que la vista durante la etapa de Víctor Cea— la línea defensiva continúa siendo un quebradero de cabeza para el ex del Albacete. Solo en su primer encuentro como entrenador del conjunto leonés, el pasado 22 de diciembre frente al San Sebastián de los Reyes, el equipo dejó su portería a cero. En el resto de enfrentamientos ligueros ha recibido uno o más goles.

De momento Aira no ha querido señalar a ninguno de sus jugadores, pero ya ha lanzado más de un mensaje crítico en rueda de prensa. Especialmente duro fue el del pasado domingo tras el empate (2-2) ante el Real Madrid Castilla. «No podemos permitir las situaciones que hemos concedido a partir del 0-2. Nos olvidamos de competir. No tiene ningún sentido lo que hemos hecho», dijo bastante enfadado nada más concluir el choque.

Todos los focos apuntan a una defensa débil —incluida la portería— que se muestra incapaz de sostener al equipo cuando más tranquilidad necesita. Los leoneses acostumbran a adelantarse en el marcador —como ocurrió contra el filial blanco o el Atlético de Madrid B— pero acaban pagando caro sus errores atrás. Y peor se pone la cosa cuando toca remar contracorriente. Derrota (1-0) con el Rápido de Bouzas y empate (1-1) en Las Palmas. Ni siquiera las dos victorias de la era Aira (Coruxo y Pontevedra) fueron tranquilas. El marcador reflejó un 2-1 en ambos casos.

Desde el cuerpo técnico insisten en que la defensa es responsabilidad de todo el equipo, comenzando por los delanteros. Pero Aira medita cambios importantes para las próximas citas de la Cultural. El primero podría llegar en la portería, donde Carlos Morales espera su primera oportunidad en detrimento de Jorge Palatsí. Y Vicente Romero —recuperado ya de su lesión— pese a no ser central, puede convertirse en un fijo en el eje de la defensa.

El calendario puede convertirse en el mejor aliado de la Cultural en las próximas jornadas. Este domingo reciben a Unionistas y el próximo al Unión Adarve. Dos rivales a los que ya vencieron en la primera vuelta y que supusieron todo un salvavidas para el entonces cuestionado Víctor Cea.