Un defensivo Valladolid empata ante el Valencia

César toldrá | Valencia

Un Valencia superior no fue capaz de ganar (1-1) a un defensivo Valladolid, que aprovechó su única opción de gol de todo el partido para sumar un punto en un choque en el dominio local estuvo acompañado por el habitual desacierto de los valencianistas ante la meta rival de esta temporada. En esta ocasión, el aciago rendimiento del equipo de Marcelino García Toral en ataque se trasladó hasta el punto de penalti, ya que Rodrigo no acertó en el segundo tiempo en un lanzamiento desde los once metros con el marcador a cero.