Démare triunfa en una etapa del Giro con caídas y poca historia

Muy malo que las caídas sean la única noticia en una etapa llana, tan plana como la palma de la mano, en la que solo ha habido la fuga consentida de todos los días y el esprint, más accidentado de lo previsto, que figuraba en el guion de la décima etapa del Giro. Demasiadas jornadas llanas, incomprensible hasta ahora que la organización haya apostado por una fase inicial de la prueba con tan pocas emociones. Son muchas diez etapas de planicies sin apenas montaña y todavía falta la cita de este miércoles, en otra jornada de la ronda italiana sin apenas dificultades orográficas.

"That is a shock! Demare has done it!" 🇫🇷☝️@ArnaudDemare sprints to Stage 10 victory in the #Giro pic.twitter.com/BBPcXkIqDV