Denis Suárez admite contactos con el Celta y pide el regreso de Neymar

D. M. | VIGO

El centrocampista del Barcelona Denís Suárez avaló ayer el regreso del brasileño Neymar Júnior al conjunto azulgrana porque es un «grandísimo» jugador, aunque aseguró desconocer el futuro del atacante del París Saint-Germain.

«En el vestuario no se ha hablado -sobre la vuelta de Neymar- porque estamos todos de vacaciones. No sé si volverá o no. Si vuelve se le acogerá con los brazos abiertos porque es un grandísimo jugador y cuando estuvo nos ayudó muchísimo. Por mí, ojalá vuelva», manifestó el internacional español.

Neymar se encuentra actualmente recuperándose de un lesión en los ligamentos del tobillo derecho sufrida durante el partido amistoso preparatorio frente a Catar celebrado el pasado 5 de junio.

Además, aseguró que la próxima temporada no seguirá en el Barcelona porque su deseo es tener «más minutos», y admitió que Celta y Valencia son dos de sus posibles destinos, aunque no los únicos. «De momento me quedan unas semanas para decidir mi futuro. Está claro que voy a salir del Barça porque lo que quiero es jugar. El Celta y el Valencia obviamente son los que más están sonando pero hay alguno más, decidiré en las próximas semanas», declaró el futbolista a los periodistas tras asistir a la presentación del campus que lleva su nombre, en Salceda de Caselas.

Denís destacó que su prioridad es «volver a sentirme futbolista» porque entre sus objetivos está disputar la próxima Eurocopa con la selección española. «Tengo cosas del extranjero pero mi prioridad es seguir en España. Y lo que más valoro es el tema deportivo. Lo que quiero es jugar, volver a sentirme futbolista, y al final de temporada hay una Eurocopa a la que quiero ir», insistió.