La Deportiva se atasca en casa (0-1)

Primera derrota deportivista en casa en un partido en el que no tiró entre palos. El equipo charro fue mejor y merecedor del triunfo. Marcó en el minuto 9 en un córner que remató en el segundo palo Owusu. A partir de ahí la SDP no encontró modo de llegar al área y no fue capaz de crear ocasiones. Los cambios introducidos por Bolo y el regreso al 4-4-2 en la segunda parte tampoco fueron la solución y al final los puntos volaron.

-------------------------------------------

Así fue el minuto a minuto:

MInuto 90(+3): FINAL, 0-1.

Minuto 90(+3): Falta que cuelga la Deportiva y remate desviado.

Minuto 92: Contragolpe charro y tiro de Amaro junto a la escuadra.

Minuto 90: 3' de prolongación.

La Deportiva, sin ideas.

Minuto 87: Cambio en el Salmantino. Entra Indiano por José García.

Minuto 82: Falta que cuelga Ríos Reina y se va por línea de fondo sin que llegue nadie.

Minuto 80: Amarilla a Sielva.

Minuto 79: Pichín intenta desbordar por la izquierda, pero se tira el balón muy largo y se va fuera.

Minuto 76: Córner cerrado que atrapa Sotres.

Minuto 75: Córner que lanza el equipo foráneo, hay varios rechaces y golpeo final desde lejos de Calero que para Manu García.

Foto: DL

El CF Salmantino toca y toca y la Deportiva ya ni llega.

Minuto 71: Centro al área charra, pero fuera de juego.

Minuto 68: Amarilla a David Grande.

Minuto 67: Saúl alto de cabeza en una falta colgada.

Minuto 67: David Grande por Kaxe.

Minuto 66: Amarilla a Yuri por protestar.

Minuto 61: Pichín gana línea de fondo, pero su centro lo atrapa Sotres.

Foto: ANA F. BARREDO

Minuto 58: Amarilla a Son.

Minuto 58: Centro de Pichín al segundo palo,. pero se entretiene Bravo y no llega a rematar.

Minuto 56: Balón rechazado en el área que envía alto Sielva. Primer remate blanquiazul del partido.

Minuto 53: Centro al área, dos jugadores solos del equipo y Manu envía alto de primeras

Minuto 51: Córner que se le escapa a Sotres, pero para en dos tiempos.

Minuto 51: Segundo córner para la SDP en la segunda parte.

Minuto 50: Un defensa bloquea un tiro de Carlos Bravo en un rechace de un córner.

Minuto 49: Cambio en el Salmantino. Entra Asdrúbal por Owusu, lesionado.

MInuto 46: Empieza la segunda parte.

Pichín y Carlos Bravo entran al campo para el inicio de la segunda parte por Isi y Jorge García y en el equipo salmantino entra Alomerovic por Víctor Mena. 4.531 espectadores en El Toralín con medio centenar de seguidores charros en las gradas.

Minuto 45(+1): DESCANSO, 0-1. La Deportiva no ha tirado ni fuera ni entre palos en toda la primera parte y ha recibido algunos silbidos al retirarse a vestuarios.

Minuto 45: 1' de prolongación.

Minuto 42: Amarilla a Ríos Reina.

Minuto 42: Tiro de Amaro que atrapa en dos tiempos con problemas Manu García.

Minuto 37: Centro de Son y saca por alto Sotres.

37 minutos y la Deportiva aún no ha rematado a puerta.

Foto: ANA F. BARREDO.

Minuto 36: Tiro cruzado de Manu.

Minuto 35: Falta desde el costado del área que pone Sielva, pero saca por arriba la zaga.

Minuto 32: Tiro cruzado de Manu.

Minuto 29: Posible penalti sobre Isi tras un centro al área que remata cruzado Yuri, recupera Kaxe y deja atrás para el de Cieza.

Foto: DL

Minuto 27: Internada de Son por derecha, deja a Kaxe y un defensa bloquea su tiro.

Minuto 25: Kaxe recibe en el área, pero estaba en fuera de juego.

Minuto 25: Se retoma el partido.

Juego detenido al estar tendido un jugador visitante en el césped.

Minuto 22: Manu García se anticipa por arriba en un centro al área.

Minuto 20: Amarilla a Víctor Mena.

Minuto 20: Centro de Ríos Reina y Sotres se adelanta por arriba a Isi.

Muchos problemas para la Deportiva para llegar con peligro.

Minuto 17: Yuri cae en el área, la grada pide penalti, pero no el equipo.

Minuto 16: No llegó Yuri al remate del córner.

Foto: DL

Minuto 9: 0-1. Córner para el equipo charro, fallo de marcaje y balón suelto en el segundo palo y Owusu empuja a la red.

Minuto 9: ¡Goooool del Salmantino!.

Se echa arriba el equipo charro.

Minuto 8: Tiro de José García y vuela Manu García para sacar el balón de la escuadra.

Minuto 7: Falta que cuelga Manu y saca la defensa local por arriba.

Foto: DL

Minuto 1: Nuevo centro al área charra al que no llega Yuri.

Minuto 1: Centro de Jorge García al que no llega Yuri por poco. Sale la Deportiva empujando.

Minuto 0: Arranca el partido.

ALINEACIONES:

DEPORTIVA PONFERRADINA (4-4-2): 1-Manu García; 2-Son, 4-Jon García, 5-Zabaco, 3-Ríos Reina; 11-Jorge García, 8-Saúl Crespo, 6-Óscar Sielva, 7-Isi; 9-Kaxe, 10-Yuri -c-.

Convocatoria: 12-Trigueros, 13-Gazzaniga -ps-, 14-Carlos Bravo, 15-David Grande, 16-Yacouba Diori, 17-Matthieu, 18-Dani Pichín. DT: Jon Pérez Bolo.



CF SALMANTINO (5-3-2): 1-Sotres; 7-Iván Calero, 4-Toño, 2-Ricardo, 5-Antonios, 3-Víctor Mena; 8-Sergio Molina, 6-Amaro -c-, 10-Manu; 9-Owusu, 11-José García.

Convocatoria: 12-Din Alomerovic, 13-Chuchi -ps-, 14-Indiano, 15-Martín Galván, 16-Fer Ruiz, 17-Héctor, 18-Asdrúbal. DT: Antonio Calderón.



ÁRIBTRO: Julio Fermín Leo Ollo (Colegio Navarro); Roberto Domínguez Rubio y José Javier Aspeteguía Jiménez.