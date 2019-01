La Deportiva busca la luz fuera

otero conde | ponferrada

La Deportiva empieza la segunda vuelta en el campo del Burgos CF intentando mejorar sus últimas actuaciones como visitante: tres derrotas en las últimas cuatro salidas. Defiende liderato ante un rival que se lo entregó en bandeja al ganar al Fuenlabrada y que está crecido por los últimos resultados. No obstante, lleva sólo 10 goles a favor y sólo ha estado dos jornadas fuera de puestos de descenso o play out.

Mientras en Burgos el titular es «de líder en líder» y en Ponferada «la Deportiva defiende su liderato», el global de la contienda pondría «un partido sin mediocentros». Tres de los cuatro que jugaron la semana pasada entre los dos conjuntos se pierden la contienda por sanción.

En la Deportiva el adelantamiento de posición de Trigueros y la entrada en defensa de Jon García parece la solución por la que apuesta Bolo, pero también podría entrar Carnicer. Sin Beobide ni Adrián en el cuadro blanquinegro, Chevi y el recién llegado Borja Sánchez, ex deportivista, podrían llevar la manija. Ya no estará enfrente Figueroa, que rescindía contrato esta semana.

Ausencia «sospechosa»

Lo que más llamaba la atención en las últimas horas en la actualidad deportivista es la ausencia en la convocatoria de David Grande. No hay constancia de lesión alguna y el delantero podría estar cerca de abandonar la formación berciana. Grande no ha marcado aún en Liga y desde Alcoy se hablaba ayer de un posible interior del conjunto del Collao. La llegada de Kaxe, que ya fue titular a las primeras de cambio, y su sequía goleadora en la presente campaña no auguran a priori un futuro muy halagüeño para el madrileño en la escuadra deportivista.

Bolo convocó a Bolaños para la delantera y la ausencia de Saúl la suple con Matthieu, por lo que una semana más Joaquín se queda fuera de los 18 elegidos.

El partido se juega por la mañana porque las obras de El Pantío hacen que no haya luz suficiente para hacerlo por la tarde. Desde el cambio de hora en octubre el equipo castellano ha pasado a jugar por las mañanas obligatoriamente, algo que el año pasado sugirió el entonces técnico Pachi Salinas y que el club no quiso.

Burgos CF y Deportiva igualaron sin goles en la última visita del cuadro berciano a un estadio tradicionalmente no muy propicio.