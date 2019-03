OTERO CONDE | PONFERRADA

La Deportiva busca un recambio para el lesionado Guille Donoso. No quiere decir ello que el club vaya a firmar fijo a un futbolista para ocupar la plaza del asturiano, que se hizo un estropicio en la rodilla derecha en la última acción del entrenamiento del jueves. La dirección deportiva trabaja para buscar un recambio, pero si no se encuentra nada que ofrezca garantías, no habrá fichaje.

La reglamentación permite fichar a un jugador en paro tras la conclusión del mercado invernal, si hay fichas libres. Y permite firmar a cualquier jugador nacional fuera del plazo de incorporaciones en el caso de que haya una lesión acreditada de larga duración. De hecho, algún equipo del grupo I de Segunda división B ya lo ha hecho. Este segundo caso sería en el que está la formación blanquiazul.

No está claro del todo que si llega un nuevo futbolista, vaya a ser para ocupar el puesto de Guille Donoso en el terreno de juego. Sea como sea, sí que parece que se rastrea en el mercado la posibilidad de buscar un hombre de carácter ofensivo.

Con la dificultad que entraña a estas alturas de campeonato firmar a un futbolista, las miras de la Deportiva podrían centrarse en Segunda División A y en concreto en alguien que no estuviese disfrutando de minutos en su equipo. Esos casos son en los que estaban Manu García y el propio Guille Donoso cuando fueron incorporados por el club que preside José Fernández Nieto. Mirar a Segunda División B tendría que ser a un jugador que estuviese jugando, lo que resulta muy complicado de conseguir. Y en Tercera División, más de lo mismo, con el agravante o inconveniente de que se supone que la calidad sería menos.

La lesión de Guille Donoso recuerda a otras de importancia que sufrieron en el pasado integrantes del primer plantel blanquiazul, como José Díez, Lucas, Hélder Rosario, Yacouba Diorio, Zamora o Rubén Vega.

Variación de horario

La SD Ponferradina dio a conocer ayer el horario del encuentro de la jornada 29 ante el actual líder: el Atlético de Madrid B. Y con respecto a otros fines de semana, la programación cambia. El choque, como ya ocurriera con los duelos ante RC Celta B y Real Madrid Castilla, se jugará el sábado por la tarde. En concreto la hora fijada es las siete de la tarde.