La Deportiva se cae de los puestos de play off

La SD Ponferradina desaparece de la zona de play off tras el empate frente al Coruxo. L. DE LA MATA -

OTERO CONDE | PONFERRADA

Lo que se venía vislumbrando en las últimas jornadas se produjo en la del pasado fin de semana: la Deportiva cae de los puestos de play off de ascenso a Segunda División A. Desde la jornada 2 no estaba fuera de esas plazas. Entonces era quinta, por lo que ahora iguala su peor posición de todo el campeonato, aunque con una diferencia. Además de que entonces apenas se había disputado nada, ahora está a punto de acabar el segundo tercio de la competición y las sensaciones que da el equipo no invitan a ser muy optimistas. A mayores, que entonces el equipo era quinto por haber metido menos goles que el Real Madrid Castilla, pues los dos equipos llevaban cuatro puntos y una diferencia de goles de +2, sólo que el cuadro merengue había metido cuatro y recibido dos y la Deportiva dos y cero respectivamente. Ahora mismo la formación berciana está en la misma posición en la que acabó la Liga 2016-2017, pero entonces fue la mejor que ocupó en aquel curso, mientras que ahora es la peor.

Hoy por hoy la prioridad ya no se centra en mirar a la primera plaza, de la que la Deportiva estaría a un solo punto (segunda clasificada) sólo con haber ganado en San Sebastián de los Reyes -opciones y merecimientos hubo de sobra- y el partido de antes de ayer. El líder CF Fuenlabrada tiene seis puntos más que la SD Ponferradina. Ahora mismo lo más inmediato es recuperarse y centrarse en no perder la estela de la cuarta posición, asaltando la misma cuanto antes. Y es que un mal resultado en Bouzas podría hacer que la cuarta plaza se fuera más allá de un partido (a cuatro puntos) e incluso que el equipo de Bolo acabase la jornada 26 y con ello en segundo tercio de la Liga en el séptimo puesto. En el lado más positivo la Deportiva se vería tercera, igualada a puntos con el San Sebastián de los Reyes, que tendría que perder ante el CF Salmantino en casa, y por encima del Castilla, que habría de no ganar al Real Valladolid B en su terreno de juego. Por supuesto, todo ello pasa por ganar al penúltimo clasificado en su terreno de juego.

El empate ante el Coruxo es el cuarto que se produce en El Toralín. Las Palmas Atlético, RC Celta B y Cultural Leonesa también arrancaron un punto del municipal ponferradino. El CF Salmantino logró ganar.

Bolo se refirió a la circunstancia de haber abandonado los primeros cuatro puestos. «Estamos en una situación para gente valiente y yo me considero valiente y a mis jugadores también. Podemos cambiar esta situación y volver a ser el equipo que fuimos y que no hemos encontrado en el 2019. Estoy preocupado y soy el primer responsable. Tengo que darle muchas vueltas para cambiar la situación y sé que mis jugadores me van a ayudar a hacerlo».

Tras el choque ante el Coruxo el entrenador también se refirió a los silbidos que se produjeron durante el choque y sobre todo al acabar el mismo: «Puedo entenderlos, aunque no los comparta. Si el equipo no transmite, es normal que estén tristes. Cuando ganas todo es muy bonito y cuando pierdes la gente se pone nerviosa y no comparte lo que ve. Así es la vida. Lo que quiero es cambiar esos silbidos por aplausos. Por trabajo y valentía no va a quedar. Seguro que al final la gente estará contenta».

Pablo Trigueros, que volvía al once inicial por la sanción de Son Hidalgo, lamentó dejar volar dos puntos, aunque se felicitó porque al fin el equipo hiciese un gol en jugada de estrategia: «Sabe a poco el empate. Debemos mejorar y ser el equipo que fuimos en la primera vuelta. El gol es un detalle, pero nos hace un daño excesivo. Luego nos dominan y llegan con claridad. Las sensaciones son malas. Hasta el final han podido marcar, pero nosotros también pudimos hacerlo, a pesar de que la segunda parte estuvieron mejor. Tenemos que seguir siendo el equipo rocoso al que era difícil batir. Nos están matando los pequeños detalles. Ya tocaba hacer daño a balón parado. Hemos hecho poco a lo largo de la temporada, pero en esta ocasión ha llegado la recompensa».

Guille Donoso también reconoció las dificultades del equipo berciano en el día en el que redebutaba con éste: «Nos costó generar ocasiones, ir hacia delante. Pero hay que seguir; queda mucho».