La Deportiva cita a su gente para intentar la remontada el domingo a las ocho

La Deportiva jugará ante el Cornellà este domingo a las ocho de la tarde para intentar remontar el 2-1 con el que perdió en tierras catalanas. Los socios pagarán 5, 10 y 15 euros, salvo los Protectores. Las tarjetas de socio no valdrán para el duelo; sólo las entradas de socio. A partir del sábado se liberarán los carnets de los socios que no hayan hecho uso de los mismos para retirar su localidad. Hay una promoción para 1.500 entradas para los socios, que podrán una extra a precio especial. los no socios, que podrán comprar sus tíckets el sábado y el domingo, pagarán entre 15 y 25 euros.