La Deportiva se cita con la ilusión el sábado

OTERO CONDE | PONFERRADA

Como se rumoreaba en las últimas horas, el partido de vuelta entre la SD Ponferradina y el FC Cartagena se disputará el sábado desde las 20.30 horas en El Toralín, media hora más tarde de lo previsto. Así lo confirmó la entidad berciana a primera hora de la tarde de ayer, a la vez que hacía públicos los precios de las entradas para la contienda. Son los mismos que en el partido contra la UE Cornellà, pero con un beneficio para los socios con el fin de evitar que realicen las largas colas de inicio de la semana del duelo ante la escuadra catalana.

Los precios de las entradas para los socios son 5 euros en los Fondos, 10 en Preferencia y 15 en Tribuna. Evidentemente los Protectores no pagan. Hay que recordar que el carnet de socio no sirve para acceder al estadio, pues hay que retirar una entrada física con la que se tiene el derecho al mismo asiento de abono que con el carnet. Cada socio podrá adquirir una entrada extra a precio especial, que estará disponible hasta completar el aforo total del estadio. Esta entrada se venderá de manera única y exclusivamente el mismo día que se compre la localidad de socio y podrá ser de cualquier zona y siempre en asientos no ocupados por abonados de la temporada actual. Cuestan 10 euros en Fondos, 15 en Preferencia y 20 en Tribuna. El horario de venta es desde hoy hasta el viernes de 08.30 a 20.30 horas en las oficinas del estadio y el sábado en el mismo sitio de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Los no socios podrán comprar sus tíckets en las taquillas el sábado de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 21.00 horas a 15, 20 y 25 euros respectivamente.

Cinco resultados que le sirven

El FC Cartagena trata de levantar a su afición y a sus jugadores tras el revés sufrido en casa antes de ayer. Y lo primeros que ha hecho a través de su departamento de prensa es elaborar un vídeo con los resultados de la Liga regular que le valdrían al equipo albinegro para superar esta eliminatoria, si se extrapolasen al play off. En cinco ocasiones venció fuera de casa por dos tantos de ventaja: 1-3 ante FC Jumilla y UCAM CF y 0-2 frente a Atlético Malagueño, Marbella FC y Club Recreativo Granada. Además, logró tres victorias por 1-2, marcador que de repetir lo el sábado, le permitiría forzar la prórroga. Lo obtuvo en los campos de Real Murcia CF, Marbella FC y San Fernando CD Isleño. Ganó otros dos partidos por 0-1, marcador que no le serviría en Ponferrada, empató cinco y perdió cuatro en el resto de salidas. Además, Paco Belmonte, presidente del club departamental, ha emitido un mensaje tratando de sembrar confianza e ilusión, recordando que el primer plantel del FC Cartagena ya remontó la anterior eliminatoria, si bien entonces lo hizo en casa: «90 minutos o 120 o penaltis. Por el camino que sea, pero este equipo va a morir en el césped de El Toralín para seguir vivos o para que os sintáis orgullosos de él. ¡Gracias afición una vez más y vamos!».

Ausencias

El partido ante la Deportiva no sólo dejó las secuelas de la derrota, sino también bajas de cara al choque de vuelta. El técnico Gustavo Munúa podría quedarse sin la pareja de centrales. Josua Mejías será sancionado mañana por la Jueza de Competición al acumular tres amonestaciones en el play off. Mientras, Antonio López se retiró lesionado y su concurso es más que dudoso. Mientras, Elady Zorrilla vio la roja directa y salvo que prosperen las alegaciones (también se presentan a la amarilla a Josua) y haya perdón, no estará en El Toralín.