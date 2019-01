La Deportiva gana a medio gas

La Deportiva se sitúa líder provisional y acaba la Primera Vuelta con 36 puntos tras ganar en un mal partido al Unión Adarve.

Yuri adelantó a la escuadra berciana en el primer minuto y el equipo se relajó mucho ante un rival que apenas creaba peligro. En la parte final del choque el triunfo empezó a correr peligro, pero Pichín solventó un contragolpe haciendo el 2-0.

En la prolongación el Unión Adarve redujo diferencias con un tanto de Miguel Muñoz.

ASÍ FUE EL PARTIDO:

Minuto 90 (+3): Final. 2-1. La Deportiva se sitúa líder provisional y acaba la Primera Vuelta con 36 puntos tras ganar en un mal partido al Unión Adarve.

Minuto 90 (+3): ¡Gol del Unión Adarve!

Minuto 90 (+2): Centro al segundo palo y David Grande solo de cabeza cruza en exceso.

Minuto 90: 3' de prolongación.

Minuto 90: Amarilla a Portilla.

Minuto 86: Pase en largo para Yuri, gana la posición al defensa, encara al portero y su tiro se va cruzado al lado del palo.

MInuto 85: Entra Carlos Bravo por Isi

Minuto 84: 2-0-Balón que recupera Yuri, apertura para Son y su pase de la muerte lo controla Pichín y marca por el primer palo.

Minuto 84: ¡¡GOOOOOOOL DE LA DEPORTIVA!!

Minuto 81: Mal despeje con los pies de Parra, David GRande recoge, deja a Yuri y su tiro ajustado lo salva el portero a córner.

Minuto 80: El Unión Adarve está pisando área y el triunfo local corre peligro. Intranquilidad en la grada.

Minuto 79: Doble cambio en el Adarve. Darío por Escobar y Berodia por Ónega

Minuto 79: Ónega perdona en un tiro cruzado.

Minuto 78: Nuevo córner que vuelve a atrapar Parra sin problemas.

Foto: L. DE LA MATA.

Minuto 77: Juanma empalma alto un rechace .

Minuto 75: Falta que cuelga la Deportiva y atrapa sin problemas Parra.

Minuto 74: Cambio en la Ponferradina. David Grande por Kaxe.

Minuto 73: Amarilla a Saúl. Es la quinta, por lo que no jugará en Burgos.

Minuto 71: Córner cerrado que tira Ríos Reina y atrapa Parra.

Minuto 70: Apertura de la Deportiva a la izquierda y centro-chut de Isi que atrapa con problemas el portero.

Minuto 67: Cambio en el Adarve. Entra Javi Gómez por Gianni de Lorenzo

Minuto 67: Jugada de la Deportiva por la derecha, pase al primer palo y no llega Kaxe por centímetros.

Minuto 63: Yuri levanta al público con un pase de espuela a Isi.

Minuto 63: Cambio en la Ponferradina. Entra Pichín por Jorge García

Minuto 61: La Deportiva no ha tirado entre palos en la segunda parte.

Minuto 57: Tiro duro de Saúl desde fuera del área que se pierde junto al palo izquierdo de Parra.

Minuto 54: La cuelga al segundo palo Ríos Reina, pero estaba en fuera de juego. Buscaba la estrategia el cuadro local.

Minuto 54: Falta peligrosa cerca de la frontal para el equipo berciano.

Minuto 53: Remate de Juanma de cabeza desviado a la salida de un córner.

Minuto 52: Remate de cabeza de Álvaro Sánchez que salva Manu a córner.

Foto: L. DE LA MATA.

Minuto 49: Los primeros instantes del segundo tiempo son similares al desarrollo del primer tiempo.

Minuto 46: Arranca la segunda parte: 1-0. El presidente de la Deportiva ha entregado la recaudación del partido al Obispo de Astorga.

Tiros totales (entre palos/fuera): 7 (4/3) - 2 (1/1)

Faltas cometidas: 7-7.



Goles: 1-0.



Córners: 4-1.

Fueras de juego: 1-0.

Minuto 45: El colegiado no concedió prolongación. Gana la Deportiva 1-0 gracias al tanto de Yuri (14º) en el 1º minuto.

Minuto 45: Descanso.

Minuto 44: Centro al área de la Deportiva que atrapa Manu.



Minuto 41: Centro al área de Escobar, gana la posición Álvaro Sánchez, pero cuando intenta rematar se le echa un defensa encima y bloquea el tiro.

Minuto 39: Jugada combinativa de la Deportiva, recibe Son en el costado del área, se hace un autopase y remata flojo y centrado con la izquierda. Para Parra.

Minuto 36: Jugada personal de Saúl, deja cerca de la frontal para Yuri, que con el interior busca la escuadra, pero atrapa Parra.

Minuto 32: Tiro de falta de Ríos Reina con rosca muy cerca de la escuadra. Alto.

Minuto 31: Falta peligrosa para la Deportiva cerca del área.

Foto: L. DE LA MATA.

Minuto 31: El árbitro perdona la amarilla en dos ocasiones a Jordi.

Minuto 31: El equipo visitante, muy débil.

Minuto 31: Centro de Mario que saca la defensa berciana.

Minuto 28: Centro de Ríos Reina por alto al que no llega Isi.

Minuto 26: Centro de Álvaro Sánchez que saca Zabaco antes de que llegase Gianni.

Foto: L. DE LA MATA.

Minuto 25: Centro muy cerrado de Ónega que atrapa Manu García.

Minuto 24: Córner que prolonga la Deportiva en el primer palo y remata en el segundo Trigueros alto.

Minuto 23: Tercer córner a favor de la SDP.

Minuto 21: Aunque sin mucho peligro, el Adarve ha dado un paso adelante.

Minuto 18: Remate alto de Juanma en el primer palo de cabeza al saque de esquina.

Minuto 17: Falta que cuelga Ónega, peina Miguel Muñoz y mete la mano a córner Manu García.

Minuto 14: Amarilla a Escobar por agarrón continuado a Jorge García.

Minuto 12: Centro de Isi que saca la defensa por alto.

Foto: L. DE LA MATA

Minuto 11: La Deportiva se encuentra cómoda con el 1- y al rival apenas le dura el balón.

Minuto 7: El balón es de la Deportiva.

Minuto 6: Lanzó la SDP el córner sin peligro patra el arco madrileño.

Minuto 5: Tiro de Isi desde fuera que saca Parras cuando se colaba junto al palo.

Minuto 1: Córner que rechaza la defensa, centro al segundo palo y Yuri cruza a gol. Ponferradina 1 - Adarve 0.

Foto: L. DE LA MATA.

Minuto 1: ¡GOOOOOOOOOL DE LA DEPORTIVA!!

Minuto 1: 7.º centígrados.

Minuto 1: La Deportiva ataca al área "problemática"

Minuto 1: Arranca el partido.

FRANCISCO OTERO / PONFERRADA

La Deportiva busca recuperar el liderato en la Última Jornada de la Primera Vuelta ante un Unión Adarve que llega en problemas tras dos meses sin ganar y ocupa puesto de Play Out. Fuera sólo ha obtenido un triunfo y en el mercado invernal se ha quedado sin uno de sus mejores hombres: Carlos Bravo. El extremo será hoy rival, pues ha entrado en su primera convocatoria con la Deportiva, aunque empieza el partió en el banquillo. De las cinco caras nuevas del cuadro blanquiazul, Bolaños no entra en la lista, mientars que Manu García y Kaxe son titulares.



El cuadro berciano sólo ha sumado un punto en las dos últimas fechas y empieza el 2019 con la única ausencia por lesión de Gazzaniga. Regresan Jon García, Isi, Zabaco y Ríos Reina. En el Unión Adarve destaca el debut en el banquillo de Astu tras la destitución de Óscar Fernández. Además, el ex mediapunta deportivista Gerardo Berodia regresa tras un buen número de semanas de baja por lesión. En banquillo de la Deportiva no estará Cali, segundo entrenador, por sanción.



4-0 fue el resultado de la pasada temporada, que constituye el único precedente de este partido a lo largo de la Historia.

La Deportiva ha cambiado el sitio habitual de calentamiento y lo ha hecho en la zona del campo que se hiela por las noches.

La recaudación del partido irá íntegramente destinada a Cáritas.

ALINEACIONES:

PONFERRADINA (4-4-2): 1-Manu García; 2-Son, 4-Pablo Trigueros, 5-Zabaco, 3-Ríos Reina; 11-Jorge García, 8-Saúl Crespo, 6-Óscar Sielva, 7-Isi; 10-Yuri -c-, 9-Kaxe.

Convocatoria: 12-Jon García, 13-Yorgan -ps-, 14-Carlos Bravo, 15-David Grande, 16-Yacouba Diori, 17-Dani Pichín, 18-Fran Carnicer.

DT: Jon Pérez Bolo.

ADARVE (4-4-2): 23-Parra; 15-Miguel Muñoz, 5-Juanma, 3-Jordi, 2-Mario; 17-Gianni de Lorenzo -c-, 4-Olmedo, 16-Escobar, 20-Ónega; 9-Álvaro Sánchez, 8-Portilla.

Convocatoria: 1-De las Heras -ps-, 6-Darío, 10-Berodia, 11-Miñambres, 12-Aldo, 24-Javi Gómez, 26-Guille Nieto.

DT: Jorge González Rojo, “Astu”.

ÁRBITRO: David Recio Moreno (Comité navarro); Alaiz Gutiérrez Martino y Borja Munarriz Mateos.