La Deportiva, incapaz a domicilio

La Deportiva vuelve a perder fuera de casa y podría ceder esta tarde el liderato. 2-0 ante un Burgos CF que fue mejor. El rápido tanto de Chevi torció la mañana para una Deportiva con pocas ideas. Kaxe tuvo la mejor ocasión visitante en el segundo acto, pero se encontró con Saizar.

Los cambios de Bolo en el segundo tiempo con la entrada de Jorge e Isi no dieron resultado. La Deportiva tuvo más el balón, pero con poco tino y sin profundidad. Y en una tanda de tres córners seguidos Andrés hacía el 2-0 en el minuto 78, gol que llevaba rondando hacía minutos. Incluso Cervero acabó perdonando el tercero. Debutó Bolaños.

La próxima cita será el domingo en casa ante el CF Salmantino.

Dos victorias fuera en la Liga y cuatro derrotas en las últimas cinco salidas es un balance un tanto preocupante lejos del estadio municipal ponferradino.

ASÍ FUE EL PARTIDO MINUTO A MINUTO

Minuto 95: Final Burgos CF 2 - Deportiva 0

Minuto 93: Tiro alto de Borja desde un costado.

Minuto 92: Amarilla a Yuri por simular un penalti.

Minuto 91: Amarilla a Rojano.

Minuto 91: Pase interior, falla Trigueros y Cervero solo con Manu se la echa al cuerpo.

Cuatro minutos de prolongación.

Minuto 90: Nuevos cambios. Rojano por Goti.

Minuto 89: Pichín, muy individualista, tira con poca potencia a las manos del arquero.

Minuto 88: Centro que vuelve a rematar Cervero de cabeza fuera en el primer palo.

Minuto 86: Zapatazo de Bolaños al que responde con una gran mano Saizar.

Minuto 86: Centro de Andrés desde línea de fondo y remate de cabeza de Cervero cerca del palo.

Minuto 85: Amarilla a Kevin por pérdida de tiempo.

Minuto 84: Nuevos cambios en el Burgos. Jaso por Chevi.

Minuto 83: La Deportiva, a la desesperada con un 3-4-3.

Minuto 82: Centro de Son que remata Yuri fuera de cabeza.

Minuto 79: Centro de Isi que peina Bolaños fuera.

Minuto 78: Más cambios en la Deportiva. Bolaños por Zabaco.

Minuto 78: 2-0-Córner al segundo palo que pone Kevin y en el segundo palo de cabeza marca Andrés.

Minuto 78: ¡¡¡¡¡¡GOOOOL DEL BURGOS!!!!!

Minuto 77: Nuevo tiro de Cervero algo escorado y salva otra vez a córner Manu.

Minuto 77: Despejó con problemas la zaga el córner burgalés.

Minuto 76: Córner que saca Kevin, remata de cabeza en el primer palo Cervero y salva a córner Manu García.

Minuto 76: Tiro de Borja Sánchez que toca en Trigueros y se va a córner por poco.

Minuto 75: Falta que cuelga el equipo local desde línea de fondo, saca la zaga y tiro posterior de Chevi al lateral de la red. Parte del público cantó gol.

Minuto 74: Amarilla a Pichín.

Minuto 72: Más cambios ahora en el Burgos. Borja Sánchez por Machuca.

Minuto 71: Centro desde la derecha de Aldalur y remata picado de cabeza Goti a las manos de Manu García.

Minuto 70: Centro de Ríos Reina, mansamente para Saizar.

Minuto 68: Centro al segundo palo y Trigueros solo remata con poco ángulo fuera empalmando de primeras.

Faltas cometidas en la segunda parte: 9-0.

Minuto 67: Amarilla a Borda.

Minuto 66: Centro de Son al primer palo que atrapa abajo Saizar.

Minuto 64: Centro al área burgalesa al que no llega por poco Son.

Minuto 62: Isi ahora entra por derecha, Pichín por izquierda y Jorge García juega en el centro con Sielva.

Minuto 62: Cambios. Jorge García por Carnicer. Isi por Carlos Bravo.

Minuto 61: Córner lanzado en corto por la Deportiva y el centro de Pichín se pasea por el área grande sin que remate nadie.

Minuto 59: Bolo llama a Isi y a Jorge García para entrar en el campo.

Minuto 58: Contragolpe berciano, pero el pase de Pichín no llega a Yuri.

Minuto 57: Manu García se adelanta a Goti en un balón suelto.

Minuto 56: Centro de Son y llega el burgalés visitante Zabaco para rematar, pero lo hace flojo en área y para Saizar.

Minuto 56: Falta lateral que cuelga Ríos Reina y no consigue rematar por poco Kaxe.

Minuto 56: La Ponferradina, muy incómoda y con pocas ideas. Faltas cometidas: 13-6.

Minuto 55: Centro de Kavin que se pasea por delante del marco deportivista.

Minuto 54: Centro al área berciana, se confía Ríos Reina y Goti llega al balón, pero no puede rematar.

Minuto 51: El ex deportivista Borja Sánchez calienta en las filas castellanas. Podría debutar tras llegar desde la UD Logroñés.

Minuto 50: Córner en corto, centro que atrapa Manu García adelantándose a Javi Cantero.

Minuto 50: Priimer córner del partido. Lo botará el cuadro local.

Minuto 47: Centro de Ríos Reina, dejada de Kaxe y se adelanta Undabarrena a Carlos Bravo.

Minuto 46: Falta que cuelga la Deportiva, hay tres rechaces en el área, pero la Deportiva no es capaz de disparar sobre el marco local.

Minuto 45:01: Empieza la segunda mitad con el saque de centro del Burgos CF.

Salen los equipos al campo para afrontar la segunda parte. No hay cambios.

Preside el partido el presidente de la FCyLF Marcelino Maté junto a Fran Menéndez, secretario general de este organismo. José Fernández Nieto, Eduardo Domínguez y Alfonso Hevia, representación deportivista en el palco.

Ahora ya hace ejercicios de calentamiento todo el banquillo deportivista de cara al inminente comienzo del segundo tiempo.

Jon García y Yacouba Diori se suman en el descanso al calentamiento que ya iniciaron en la primera parte Jorge García e Isi.

Estadísticas: Faltas cometidas: 8-7.

·Tiros totales (entre los tres palos/fuera): 5 (4/1)-3 (3/0).

·Córners: 0-0.

·Fueras de juego: 1-0.

Mala primera parte de la Deportiva, que tuvo una clara ocasión de Kaxe que salvó el portero local como lo más destacado.

Minuto 45: Descanso. 1-0

Minuto 44: Falta que cuelga Ríos Reina desde el centro del campo al área, muy frontal, a las manos de Sáizar.

Minuto 43: Amarilla para Chevi.

Minuto 42: Fuerte tiro de Chevi tras dejada de Cervero que e va cruzado por poco.

Minuto 39: Tiro de Pichín algo flojo que para Sáizar. Estaba un poco escorado.

Minuto 38: Posibles cambios: Calientan Isi y Jorge García en la Deportiva.

Minuto 37: Poca profundidad berciana, sobre todo por la izquierda.

Minuto 36: Cuatro remates locales: todos entre palos, uno al poste y un gol.

Minuto 35: Centro de Machuca desde la izquierda al primer palo y Andrés gana posición al zaguero y manda al poste.

Minuto 34: Aldalur vuelve a colarse por la derecha, pase al primer palo buscando a Cervero, y se adelanta Manu.

Minuto 33: Nuevo centro de Son al área que saca de cabeza seguro Undabarrena.

Minuto 32: Mal pase de Pichín atrás que pone en peligro a su defensa, pero Zabaco resuelve con seguridad.

Minuto 31: Centro al área de Ríos Reina al que no llega Kaxe.

Minuto 30: Falta lateral que pone el equipo local al área, despeja la defensa deportivista.

Minuto 29: Pase interior de Pichín a Yuri y corta Borda in extremis.

Minuto 26: Centro al área de Ríos Reina que despeja la defensa burgalesa.

Minuto 24: Centro de Son con la izquierda que saca la defensa local.

Minuto 22: Centro al área berciana y remate de cabeza muy forzado de Goti que para Manu García.

Minuto 21: Tiro de Ríos Reina, toca en un defensa, le bota delante y mete las manos Sáizar con muchos problemas. Casi se le cuela.

Minuto 19: Remate de Machuca en la frontal, vuelve a dar en un defensa, pero para Manu García.

Sale el sol tímidamente. Unos 2.500 espectadores en las gradas

Minuto 16: Aldalur intentaba poner otro balón en el área en una nuevo transición ofensiva rápida local, pero el balón se fue largo. El carrilero derecho del cuadro local está haciendo daño por su banda.

Minuto 14: ¡¡La tuvo la Deportiva!! Centro de Pichín, le llega a Kaxe solo y a bocajarro saca con una espectacular intervención el ex culturalista Sáizar. ¡¡Se cantaba el empate!!.

Minuto 13: Pase en profundidad que buscaba a Aldalur, pero se pierde por línea de fondo. El cuadro castellano derrotó a un líder el lunes y ahora está ganando a otro líder.

Minuto 13: El cuadro local trata de robar y salir rápido, más ahora desde que anotó el 1-0

Minuto 12: La defensa burgalesa bloquea dos intentos de remates bercianos.

Minuto 8: Sigue dominando el cuadro berciano, pero pierde desde el minuto 6.

Minuto 6: 1-0 Centro de Aldalur, despeja la zaga visitante y el rechace lo empalma desde la frontal Chevi, toca en la espalda de un defensa y despista a Manu García. Aunque no fuera en el primer minuto, ha vuelto a marcar muy pronto el cuadro castellano. Era su primer remate del partido.

Minuto 6: ¡¡¡GOOOOL DEL BURGOS!!!

Un autobús de aficionados blanquiazules se ha desplazado a Burgos.

Minuto 4: Centro de Pichín y Zabaco a bocajarro no es capaz de conectar a gol cuando había ganado posición en el área pequeña. Era una falta lateral que movió en corto el cuadro berciano.

Minuto 3: Pichín, que entra por derecha (Bravo por izquierda), intentaba centrar en el área, pero corta un defensa.

Minuto 1: Saltan los equipos al terreno de juego. Hay cambio de campos respecto a lo previsto.

SAcará Yuri. 0-0. Arranca el choque. Trata de llevar la Deportiva el peso del partido de salida.

ALINEACIONES:

BURGOS: (5-4-1): 1-Sáizar; 3-Aldalur, 6-Borda, 5-Undabarrena, 4-Javi Cantero, 11-Kevin, 7-Goti, 2-Andrés -c-, 10-Chevi, 8-Machuca; 9-Diego Cervero.

Convocatoria: 12-Jaso, 13-Benji -ps-, 14-Borja Sánchez, 15-Julio Rico, 16-Elliot Gómez, 17-Yaw Annor, 18-Roni Rojano.

DT: Fernando Estévez.

DEPORTIVA PONFERRADINA: (4-4-2): 1-Manu García; 2-Son, 4-Pablo Trigueros, 5-Zabaco, 3-Ríos Reina; 11-Dani Pichín, 8-Fran Carnicer, 6-Óscar Sielva, 7-Carlos Bravo; 9-Kaxe, 10-Yuri -c-.

Convocatoria: 12-Jon García, 13-Yorgan -ps-, 14-Bolaños, 15-Isi, 16-Yacouba Diori, 17-Matthieu, 18-Jorge García.

DT: Jon Pérez Bolo.

ÁRBITRO: Daniel David Baiges Gómez (Aragón); Eduardo Mediavilla Pellicena y Marta Frías Acedo.

La Deportiva defiende el liderato en El Plantío ante el Burgos CF, conjunto que se lo arrebataba el lunes al Fuenlabrada al ganarle 1-0 con un gol de Goti a los 9 segundos. Este futbolista ha marcado el gol del triunfo castellano en las dos últimas jornadas antes del segundo 30 de encuentro. Será junto a Diego Cervero el principal peligro de un rival que sólo ha estado dos jornadas de esta Liga fuera de puestos de Descenso o Play Out. Además, es el menos goleador de los 80 de la categoría con 10 tantos convertidos. Eso sí, cada vez que marca, no pierde.

Beobide y Adrián son bajas en el mediocentro por sanción. Estévez, que sustituyó en el banquillo a Mateo mediada la Primera Vuelta, repetirá previsiblemente el sistema 5-4-1 que le ha puesto a las puertas de abandonar puestos de Descenso. El ex deportivista Borja Sánchez, fichado esta semana, empieza en el banquillo. Ya no está en el plantel otro ex blanquiazul: Héstor Figueroa rescindía contrato esta semana para irse a Gibraltar hasta final de la campaña.

La Deportiva, a la que históricamente no se le da muy bien el campo burgales, presenta la novedad en el mediocentro de Carnicer por el sancionado Saúl, mientras que en las bandas del centro del campo entran Carlos Bravo y Dani Pichín por Jorge García e Isi. El cuadro berciano tratará de mejorar su rendimiento de foráneo: ha perdido en tres de las últimas cuatro salidas.

0-0 es el último precedente. El colegiado de la contienda pita por segunda vez a la Ponferradina. La anterior fue hace casi dos años en el 0-0 de El Montecillo ante la Arandina CF