La Deportiva, de menos a más

Acaba un año, empieza el siguiente y es hora para hacer balance de cómo le han ido las cosas a la SD Ponferradina. No ha sido en líneas generales el año esperado. Pero ya se podía ver a la hora de hacer este mismo resumen hace un año que el 2018 no entraría la historia del conjunto blanquiazul por sus logros. La rémora de la primera parte del campeonato pasado la acusó la Deportiva en la segunda. Además, la ilusión de meterse en la lucha por el play off se rompió apenas iban dos semanas del 2018 con sendas derrotas ante San Sebastián de los Reyes y Racing de Ferrol. Un buen marzo y un triunfo por mes en enero, febrero, abril y mayo le bastó al equipo de Terrazas para salvar la categoría, algo muy alejado del lugar en el que aspiraba a estar el equipo a principio de temporada.

La segunda parte del año, la que corresponde a la temporada 2018-2019 ha sido muy diferente. Desde el final de la anterior campaña se empezaron a hacer cambios y a dar pasos adelante que revitalizaron la ilusión del deportivismo. Es más, el número de socios no se ha resentido, a pesar de las decepciones de los años precedentes. Bolo llegó al banquillo, se fichó pronto y por lo visto, bastante bien, y los resultados llegaron desde el principio. En las 18 jornadas disputadas de la Liga 2018-2019 la Deportiva ha ocupado puesto de fase de ascenso. En las dos temporadas anteriores sumó cero jornadas en esas plazas. Es más, en la mayor parte de las mismas ha sido líder. Y se encara el 2019 con mucha ilusión y con el convencimiento de que después de siete años se volverá a jugar una fase de ascenso. La Deportiva se quedó en todo este tiempo dos veces a un gol de jugarla a Primera División y en las dos últimas campañas estuvo muy lejos de aspirar a disputarla para poder subir a la categoría de plata.

El equipo de Bolo lleva más de dos meses de adelanto en cuanto a puntos obtenidos con respecto al curso anterior y a una jornada del final de la primera vuelta aspira a ser campeón de invierno.

Con los fichajes que ya ha realizado tratará de corregir deficiencias mostradas hasta ahora, como las dificultades para marcar gol cuando Yuri no ve puerta. Seis meses por delante para tratar de revivir aquellas tardes ante Sant Andreu, Real Jaén, Lucena, Tenerife...