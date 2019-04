La Deportiva, nuevo líder, lanzada a por el Play Off (3-0)

La Deportiva duerme líder tras batir al Ínter en un partido en el que encarriló el triunfo en el primer cuarto de hora al mandar Pichín a la red dos rechaces del portero. Nunca vio peligrar el conjunto blanquiazul el partido, aunque Manu García hizo varias intervenciones de mérito, sobre todo un tiro a bocajarro en cada parte. Además, el Ínter estrelló un balón en el larguero en la continuación con 2-0 en el marcador. Óscar Lozano redondeó la cuenta tras un pase de tacón de Carlos Bravo. La Deportiva gozó de opciones para anotar más goles.



La próxima cita será el domingo a mediodía ante el RC Celta “B”. Si mañana el Fuenlabrada no puntúa, la Deportiva acabaría líder la jornada, y si no, segunda.

Así fue el minuto a minuto:

Minuto 90(+2): Final: 3-0.

Minuto 90(+1): Pichín deja solo a Bravo, que se hace un lío con el balón y no remate.

Minuto 91: Jon García salva el 3-1 en la línea.

Minuto 90: 2' de prolongación.

Minuto 90: Tiro centrado de Bravo a las manos del portero.

Minuto 86: Remate algo escorado de Bolaños que saca el portero a córner.

Minuto 84: Pase por encima de la zaga a Bolaños, que cuando va a fusilar al portero, le quitan el balón.

Minuto 80: Tiro de Filipe desde lejos de volea que para el portero deportivista.

Minuto 79: Robo de Lozano, que teniendo a dos compañeros solos en el segundo palo busca el segundo y cruza en exceso fuera.

Minuto 77: Entra Bolaños por Kaxe.

Minuto 75: 3-0. Balón de Kaxe en largo para Bravo, dejada de tacón para Óscar Lozano, que bate al portero por bajo.

Minuto 75: ¡Gooooooooooool de la Deportiva!

Minuto 74: Amarilla a Jon García.

Minuto 72: Entra Óscar Lozano por Jorge García.

Minuto 71: Falta que cuelga el Ínter, pero se pierde por línea de fondo.

Minuto 71: Cambio en el Ínter. Entra Calderón por Rafa Mella.

Minuto 70: Amarilla a Alfonso.

Minuto 70: Amarilla a Trigueros.

Foto: L. DE LA MATA.

Minuto 65: Tiro de Monroy desde fuera del área que toca en un defensa de la Deportiva y se va al larguero.

Minuto 64: Miguel Ángel se anticipa por centímetros saliendo del área a Carlos Bravo.

Minuto 64: Amarilla a Ríos Reina. Es la décima, por lo que no jugará en Vigo

Minuto 62: Alfonso por Tamayo.

Minuto 60: Amarilla a Tamayo.

Minuto 56: Cambio en el Ínter. Entra Filipe por Rufo.

Minuto 56: Cambio en la Deportiva. Entra Saúl Crespo por Larrea.

Minuto 55: Nuevo pase de Pichín desde línea de fondo al área pequeña al que no llega Jorge García.

Foto: L. DE LA MATA.

Minuto 52: Amarilla a Morante por agarrón a Pichín. Es la segunda para el central del Ínter, por lo que se queda con 10.

Minuto 52: Remate de Jon García de cabeza en un córner que atrapa Miguel Ángel.

Minuto 51: Contragolpe de la Deportiva, Pichín deja solo a Bravo, llega al área un poco escorado, se la deja a Pichín y cuando va a fusilar un defensa lo evita.

Minuto 49: Dani Pichín la pone desde línea de fondo y no llega por centímetros a empujarla Jorge García.

Minuto 46: Centro de Ríos Reina a las manos del portero.

Minuto 45: Falta que pone en el área Ríos Reina, pero e adelanta el portero a Jon García.

Minuto 45: Empieza la segunda parte.

Minuto 45: Descanso. 2-0.

Foto: L. DE LA MATA.

Minuto 41: Centro de Son que se pasea por el área pequeña sin que llegue nadie al remate.

Minuto 39: Centro de Ríos Reina que toca en un defensa y casi bate a su portero, que rectifica y atrapa.

Minuto 38: Salida del área de Manu García en un balón en largo al que llegaba Rufo.

Minuto 37: Centro al área visitante y se anticipa por alto el portero a Kaxe.

Minuto 35: Amarilla a Morante.

MInuto 35: Cortés recibe en área algo escorado, dispara buscando la base del palo y mano abajo salvadora de Manu García evitando el 2-1.

Minuto 31: Tiro de Rufo sin ángulo al lateral de la red.

Minuto 26: Amarilla a Aitor.

Foto: F. R. OTERO.

Minuto 21: Amarilla a Larrea.

Minuto 21: Falta que cuelga el Ínter y no acierta a rematar en el segundo palo Rufo

Minuto 19: Tiro de falta de Ríos Reina que salva el portero con apuros.

Minuto 18: Tarjeta a Almeyda

Minuto 15: Tiro con rosca alto de Cortés.

Minuto 14: 2-0. Tiro de falta duro de Ríos Reina, rechaza con dificultadas el portero junto al palo y recoge el rechace Pichín para empujar a las mallas.

Minuto 14: ¡Goooooooooooool de la Deportiva!

Minuto 7: 1-0. Combinación en la frontal de la Deportiva, tiro de Carlos Bravo, rechaza el portero y empuja a gol Dani Pichín. En estos momentos la Deportiva se coloca de forma provisional líder del Grupo I de Segunda División "B".

Minuto 7: ¡Goooooooooooooool de la Deportiva!

Minuto 6: Remate desviado de cabeza en un córner de Cortés.

Foto: F. R. OTERO.

Minuto 5: Córner muy cerrado que remata de cabeza fuera Pina, pero el árbitro da córner de nuevo.

Minuto 4: Primer córner para el Ínter.

Minuto 2: Pase interior de Jorge a Carlos Bravo, que no controla por poco solo en el área.

Minuto 1: Arranca el choque.

ALINEACIONES:

SD PONFERRADINA (4-4-2): 1-Manu García; 2-Son, 5-Trigueros, 4-Jon García, 3-Ríos Reina -c-; 11-Jorge García, 8-Pablo Larrea, 6-Óscar Sielva, 7-Dani Pichín; 9-Kaxe, 10-Carlos Bravo.

Convocatoria: 12-Matthieu, 13-Gazzaniga -ps-, 14-Javi Zarzo, 15-Bolaños, 16-Óscar Lozano, 17-Saúl Crespo, 18-Zabaco. DT: Jon Pérez Bolo.

CF INTERNACIONAL DE MADRID: (4-4-2): 1-Miguel Ángel; 2-Aitor, 4-Morante, 5-Almeida, 3-Herrero -c-; 7-Rafa Mella, 6-Monroy, 8-Pina, 11-Tamayo; 9-Rufo, 10-Cortés.

ÁRBITRO: Álvaro López Parra (Comité cántabro); Luis Santamaría Carrión y Alejandro Valero Alonso.

La Deportiva afronta la cita ante el Ínter de Madrid con la posibilidad de ponerse líder. Se colocará así de forma provisional en caso de llevarse el triunfo ante el Ínter de Madrid/Boadilla del Monte, pues perdió el Atlético “B” y el Fuenlabrada no juega hasta mañana. El resultado de la Cultural (derrota en Guijuelo 1-0) también allana el camino del Play Off para la formación berciana, siempre que gane esta tarde-noche. El Toralín ha ovacionado a lo grande los dos resultados al ser anunciados por la megafonía.

Bolo no podrá contar con Yacouba Diori, lesionado en las últimas horas, ni con Isi, que está sancionado, aunque recupera a Larrea, lo que provoca la suplencia de Saúl Crespo. Yuri sigue fuera de combate y además de Larrea, Jon García y Jorge García son las novedades en el equipo inicial. Javi Zarzo entra en su primera convocatoria.

El equipo madrileño, debutante en la categoría, buscará el triunfo definitivo que le haga olvidarse del Play Out, toda vez que el descenso ya está esquivado. Durante toda la Liga ha ocupado posiciones cómodas. De hecho, hasta el 09 de diciembre, cuando recibió la visita de la Ponferradina, no había perdido en casa.

Viene de sumar un solo punto en las tres última jornadas (contra el líder) y fuera de casa ha ganado cuatro partidos en la Liga. Moyano es baja por lesión y Tamayo ha marcado seis tantos en las últimas ocho jornadas. Es su jugador más destacado en ataque.

No hay precedentes de este partido. En cuanto al árbitro, será Álvaro López Parra, el del gol no concedido a Andy la pasada temporada en Segovia, pita el choque. Esta campaña no ha dirigido ningún encuentro del Ínter, pero sí de la Deportiva; el de su triunfo por 0-1 en el campo del Coruxo.