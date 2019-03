La Deportiva pierde a su valedor del gol

OTERO CONDE | PONFERRADA

La Deportiva hizo público ayer un parte médico tras las pruebas realizadas a Yuri para conocer el alcance de la lesión que le obligó a retirarse del terreno de juego el pasado domingo en el Alfredo Di Stéfano. El brasileño sufre una lesión grado I en el músculo sóleo de su pierna derecha. No se especifica si es una contractura muy fuerte o una microrrotura, aunque sería más bien lo segundo. El plazo de recuperación sería de entre 10 y 15 días, por lo que está descartado para el choque contra Unionistas y es duda para el duelo contra la Cultural. Por su parte, Joaquín Rodríguez fue intervenido de una fractura del tercer metacarpo de su mano derecha.

La ausencia de Yuri es, si cabe, más importante al haber marcado casi la mitad de los goles que totaliza el equipo en el campeonato: 18 de 37. Además, cuando Yuri marca, el equipo no pierde. Es más, casi siempre que ha marcado en esta Liga, la Deportiva ha ganado. Por eso el club podría cambiar de rumbo en la búsqueda de un refuerzo. Según Radio Bierzo, se ha fijado en el delantero del Cádiz CF Mario Barco. El riojano, pretendido también por el Real Racing Club, no quiere abandonar la entidad andaluza, a pesar de que no cuenta para Cervera.

El equipo regresa hoy al trabajo. Con las bajas de Guille Donoso, Joaquín, Yuri y la presencia de tres porteros en el plantel, el técnico tendría hecha ya la convocatoria para el duelo del sábado. Se espera ya la presencia de Yacouba Diori, cuya selección sub-23 caía en los dos partidos del clasificatorio para la Copa África 1-2 y 6-1 ante Costa de Marfil y resultaba eliminada.

Lesiones en el grupo

Tres jugadores del grupo, dos de ellos próximos rivales de la SD Ponferradina, se pierden lo que resta de la campaña por lesiones graves. Manu, del Artístico Navalcarnero, sufre una fractura de clavícula; Borja Garcés, del Atlético de Madrid B, se rompió el cruzado de la rodilla derecha; y Cedric, del CF Fuenlabrada, se ha roto un tendón de un muslo.