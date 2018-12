La Deportiva prepara la operación salida

álex estébanez | ponferrada

La plantilla de la Deportiva inició sus vacaciones el sábado tras el partido ante el Fuenlabrada, pero el trabajo en las oficinas de El Toralín no para estas Navidades con la apertura del mercado invernal de fichajes a la vuelta de la esquina.

La llegada de Kaxe al equipo blanquiazul llevará consigo la salida de uno de los jugadores mayores de 23 años que iniciaron la temporada a las órdenes de Jon Bolo, aunque desde el club todavía no han confirmado quién será el futbolista que abandone la entidad. La ausencia de Luisma Villa en la convocatoria para el último partido le pone en el punto de mira de todas las apuestas, más aún cuando el equipo viajó con sólo 16 jugadores a Fuenlabrada. Sin embargo, Bolo no confirmó este punto ni siquiera una vez terminado el encuentro, limitándose a señalar que no viajó «por decisión técnica, por eso no ha estado aquí con nosotros».

En cualquier caso, es muy probable que haya más de una baja a partir del 2 de enero, fecha en la que se abre el mercado, ya que para incorporar a cualquier futbolista mayor de 23 años habrá que abrirle la puerta de salida a otro. Días complicados para la dirección deportiva del equipo, habida cuenta del buen ambiente y la unión que existe en el vestuario esta temporada.

Más allá de estos asuntos, la plantilla blanquiazul inició sus vacaciones con la necesidad de desconectar tras la abultada derrota sufrida en el Fernando Torres. En la zona mixta del estadio fuenlabreño los jugadores coincidían en que el 3-0 había sido un resultado demasiado amplio para lo acontecido sobre el terreno de juego.

Así, Pablo Trigueros afirmaba que «fue demasiado castigo, pero no nos podemos relajar, porque los goles van a contar en un grupo tan igualado y hay que seguir apretando. Al final hemos hecho una gran primera vuelta, a falta del partido ante el Adarve, y esperamos que la segunda sea igual».

Por su parte, Saúl confía en que el partido de Fuenlabrada se quede en una anécdota: «Que sea una derrota más. Ahora hay que recuperarse y volver de las vacaciones lo más fuertes posible para ganar contra el Adarve en casa». El de Cuatrovientos estrenó posición como central en el Fernando Torres: «Es raro para mí jugar ahí, pero me he sentido bien».

Volvió Yac

Quizá la única buena noticia que se pueda rescatar del último partido del año fue el regreso de Yac Diori a los terrenos de juego. El nigerino fue titular en el lateral izquierdo después de casi un año sin jugar y rindió a buen nivel: «He intentado hacerlo bien. Estoy para jugar donde me diga el entrenador. Lo importante es jugar e intentar hacer las cosas bien».

El jugador africano de la Deportiva, que se había lesionado el Majadahonda el 28 de enero, se mostró «muy contento de volver después de mucho tiempo. Espero devolver en el campo el cariño que he recibido durante estos meses».

Jon Bolo tampoco escatimó en halagos para su jugador y destacó que «ha hecho un gran partido. No dejó a su extremo casi sacar centros, todos salieron desde su lateral. Ha estado muy serio y fiable. Hemos confiado en él y nos ha devuelto la confianza con creces. Me alegro de saber que está ahí y podemos contar con él».