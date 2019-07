La Deportiva pugna por Pablo Larrea

OTERO CONDE | PONFERRADA

Cuando se habla de que el mercado de invierno no ofrece apenas cosas buenas, es mentira. El mercado de invierno quizá no tenga tanta oferta como el de verano, pero las equivocaciones en los fichajes llegan de forma similar tanto en invierno como en verano. Quizá hasta sean más en julio y en agosto, pero las de enero se pueden ver más porque cuando se ficha a esas altura de temporada se suele ir con urgencias o necesidades concretas y si no sale bueno…

Históricamente la Deportiva siempre ha fichado buenos jugadores en el mercado invernal, sobre todo desde que Tomás Nistal se hizo cargo de esa parcela. Y para muestra, lo de la pasada temporada: Manu García, Carlos Bravo, Kaxe, Óscar Lozano y Pablo Larrea. Este último acabó la campaña como el equipo: de escándalo. Da la impresión de que si la Deportiva y Pablo Larrea hubiesen tenido que seguir disputando encuentros, aún irían a más. El mejor momento de la temporada fue el final.

El papel del madrileño ha sido muy apreciado por el deportivismo y desde dentro del propio club. Frases como «no es de la Deportiva, sólo está cedido y está dejándose aquí la vida, sudando esta camiseta y peleando por este escudo como si llevase aquí toda la vida» han sido de lo más frecuente en el ambiente futbolístico en las últimas semanas.

La Deportiva quiere tener en sus filas en la temporada que acaba de arrancar a Pablo Guido Larrea Gambara, el mediocentro que llegó cedido por el Numancia, donde no tenía participación. Si bien en la temporada 2017-2018 sí tuvo amplia participación con Jagoba Arrasate como entrenador, en la última, con López Garai en el banquillo, sólo contó durante la primera parte de la competición con seis partidos, cinco de Liga y uno de Copa; únicamente dos completos. Por eso en enero, ante el interés deportivista, el club soriano le dejó marchar cedido.

El jugador de 25 años fue pieza indispensable para Bolo desde su llegada. Firmó en la previa del duelo de Guijuelo y la semana siguiente ya era titular ante el RC Deportivo Fabril. Las seis primeras semanas ya jugó los 90 minutos de cada partido, que coincidieron con el momento más bajo del equipo de la Liga. En cuanto comenzó la mejoría, se convirtió en el mejor escudero de Óscar Sielva. Y aunque ha sido un futbolista más constructivo en el juego que el catalán, se ha fajado, tirado al suelo, robado balones como nadie, presionado y peleado por el último balón.

Fue sustituido en la parte final de algunos partidos por su tremendo esfuerzo o sobre todo para prevenirse de ver una segunda tarjeta amarilla. Desde su debut sólo se perdió el partido ante el Real Valladolid B en tierras pucelanas y fue por acumulación de amonestaciones.

El jugador ve con buenos ojos seguir esta temporada en la Deportiva y el club negocia con el Numancia para poder contar con él. Aún le queda un año de contrato con el cuadro soriano.