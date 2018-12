La Deportiva sabe reaccionar

Es una pena que el equipo que mejor juega del grupo tenga comportamientos en alguno de sus jugadores como los que demostró ayer Ibán Salvador y alguno más en El Toralín. De un filial se espera otra cosa. Y ya se vio antes en el municipal ponferradino, en concreto con motivo de la visita del Las Palmas Atlético. También del San Sebastián de los Reyes, pero ése no era filial. El extremo estuvo buscando a los jugadores de la Deportiva todo el tiempo que estuvo en el campo. Al final su entrenador le cambió, porque se estaba jugando la expulsión. Y todo en un partido de alternativas, emocionante y en el que la Deportiva cedió su tercer empate de la Liga como local. El 2-2 final demostró que el cuadro berciano es capaz de levantarse de los momentos malos. Estuvo perdiendo en dos ocasiones y al final pudo ganar.

Al fin Bolo repitió una alineación ante un rival que formó con un 4-4-2 y que estuvo mejor que la Ponferradina en la primera parte. El conjunto local estuvo frío, le costó llevar el balón arriba y superar la presión viguesa. Ya la primera progresión de Vega en el primer minuto fue una declaración de intenciones.

Después de unos partidos muy destacados, Jorge García no tuvo su tarde, pero no fue el único. A Pablo Espina apenas se le vio, David Gómez sigue muy inseguro e incluso Zabaco no estuvo como otras tardes, a pesar de marcar un gol.

Un error entre defensa y portero permitió a Vega adelantar con un remate a placer al RC Celta B en el minuto 21. Era la primera vez en la Liga que la Deportiva empezaba perdiendo en El Toralín. Y cuando menos se podía esperar el empate, Zabaco acudió a rematar un balón colgado en un falta colgada que parecía franco para Iván Villar. El portero falló y el central burgalés empataba para la formación de Bolo.

La segunda parte fue otro cantar. La Deportiva ya fue la Deportiva que nos tiene acostumbrados en esta temporada. Y fruto de ello fueron las cinco ocasiones consecutivas que tuvo en dos jugadas; una con un triple remate y otra con un doble. Fue increíble que no entrase el balón con varios remates a bocajarro y con tres balones sacados casi en la línea. El ingreso de Dani Pichín en el campo tras el descanso se hizo notar.

Fueron minutos de empuje blanquiazul, que sin embargo no encontraron recompensa. Bolo metió más mordiente con David Grande, pero en la segunda mitad del segundo tiempo el equipo perdió presencia en ataque y además encajó el 1-2, eso sí, en una jugada desafortunada. Un rebote en un despeje permitió a Vega forzar un penalti, que Álex Serrano convertía en el 1-2 a poco más de un cuarto de hora para la conclusión. Después de no haber sufrido agobios y habiéndose podido adelantar, la Deportiva se veía por debajo.

Bolo metió en el campo a Carnicer por Saúl Crespo buscando dar un paso adelante. Y el equipo logró empatar en un centro de Ríos Reina que paseaba por delante del portal gallego y Yuri alojaba en la portería al rematar en plancha a pocos metros de la línea de gol.

La Deportiva pudo ganar. Sólo un minuto después del 2-2 Óscar Sielva veía como el portero le sacaba el tercero en la línea estirando un pie.

En los minutos finales se vio a la Deportiva muy cansada y el RC Celta llegó más, aunque sin crear mucho peligro.

La Deportiva seguirá líder, pase lo que pase hoy con el Fuenlabrada y con el Real Madrid Castilla. Pero la factura para la próxima cita es cara: Ríos Reina y Zabaco no estarán en ese duelo por acumulación de amonestaciones. Al menos Saúl Crespo se libró.

La próxima cita, que será la última del 2018 y la penúltima de la primera vuelta, se celebrará el sábado a las 12.00 en el Fernando Torres de Fuenlabrada y enfrentará a los que en estos momentos son los dos primeros clasificados del grupo. De ese partido la Deportiva podría salir campeona de invierno. El equipo del Fuenlabrada visita hoy al Unión Adarve.