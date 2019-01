La Deportiva saca la cabeza

OTERO CONDE | PONFERRADA

La Deportiva vuelve a ser líder del grupo I de Segunda División B, pero la jornada aún no ha terminado, por lo que habrá de esperar a primera hora de esta tarde para saber si puede cantar el oficioso título de campeón de invierno. A mediodía se juega el Burgos CF-CF Fuenlabrada. Si la escuadra visitante no se lleva el triunfo, además de que la clasificación aún se apretaría más en la zona alta, dejaría a la escuadra de Bolo como primera al término de la primera vuelta. Y sino, coliderando.

2-1 se impuso ayer la SD Ponferradina a un rival que fue de menos a más y que ante el sesteo blanquiazul se acabó creyendo que podía sacar algo de El Toralín después de hacer un primer tiempo muy flojito, con abundante pérdida de balones y sin apenas inquietar el marco deportivista.

Los dos equipos jugaron con un 4-4-2, habitando el debutando Kaxe más arriba de donde suele hacerlo, y ayer lo hizo cuando salió, David Grande. Las cosas no se pudieron poner más de cara tan pronto. Acababa de cumplirse el minuto 1 cuando en un rechace del primer córner botado por la escuadra berciana llegaba un nuevo centro al segundo palo y allí Yuri, libre de marca, fusilaba a Parras. Pero el gol pareció hacer conformista a la Deportiva. El rival perdía el balón muy fácilmente, no hacía daño arriba ni «rascaba». Y con esta tesitura transcurrieron los minutos en el primer acto y en buena parte del segundo. Isi en un tiro desde fuera del área y Pablo Trigueros de cabeza en un córner prolongado en el primer palo llevaron el peligro sobre Parras. También Son, que no pudo rematar con su pierna buena dentro de la zona congelada del campo tras hacerse un autopase. Y es que la parte del campo que está más al sur condicionó el choque. Era difícil hacer pie y hubo más de una caída.

El cuadro de Astu apenas creó peligro arriba. Un remate de cabeza de Miguel Muñoz en una falta colgada por Ónega lo sacó a córner con una buena mano el debutante Manu García. El arquero cedido por el Extremadura UD demostró seguridad. Fue lo más peligroso de la escuadra rojinegra en los primeros 45 minutos.

En la segunda mitad la Deportiva siguió igual, pero con menos balón, con menos apariciones en zonas importantes y el Unión Adarve empezó a creerse que podía lograr algo en un estadio que miraban con admiración antes del empezar el duelo, con fotos por doquier e incluso llamando la atención que hubiese azafatas en el palco o una zona de prensa encima del mismo. La mejor ocasión de los de Astu no valió. Fue un remate a bocajarro de Álvaro Sánchez que sacó con grandes reflejos el nuevo portero deportivista. Aun con todo, el cuarto equipo de la capital de España cada vez llegaba más y mejor.

Bolo metió a Pichín en el sitio de Jorge García y a David Grande por Kaxe, retrasando su posición con respecto al sustituido. Y cuando más estaban temblando las canillas de los locales, un balón recuperado por Yuri y abierto a la derecha se tradujo en un pase de la muerte de Son para que Pichín batiese en el primer palo a Parras y sentenciase el choque.

Debutó Carlos Bravo y la Deportiva tuvo otras dos ocasiones muy claras para cerrar el marcador en la recta final a cargo de Yuri y de David Grande. A los dos se le fue el cuero ligeramente cruzado, tocando el portero el remate del madrileño, aunque el árbitro no consideró córner. Grande había realizado antes una jugada personal con dejada a Yuri que estuvo a punto de ser gol.

Ya en la última acción del duelo la Deportiva concedió un córner y la posibilidad de un remate final de Miguel Muñoz en el área pequeña tras una serie de rebotes, lo que acabó significando el 2-1 definitivo.

Por la mañana

La próxima cita de la SD Ponferradina será el domingo 13 a las 12.00 horas ante el Burgos CF en El Plantío. Empezará así la segunda vuelta. Jon Pérez Bolo no podrá contar para ese encuentro con Saúl Crespo, que ayer vio, después de mucho aguantar, la quinta cartulina amarilla del primer ciclo, por lo que será sancionado con un encuentro de suspensión.

Componentes del cuerpo técnico blanquiazul verán esta mañana en vivo a su próximo oponente.