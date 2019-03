La Deportiva saca músculo

SD Ponferradina

3 Unionistas 0 El equipo berciano derrota con contundencia al Unionistas a una semana del derbi provincial con dos goles anotados por Carlos Bravo y uno más de Trigueros

ÁLEX ESTÉBANEZ | PONFERRADA

La Deportiva se puso a tono para el derbi derrotando con contundencia al Unionistas de Salamanca por 3-0 ante un Toralín entregado a los suyos a una semana de la visita a la Cultural. La victoria, además de simbólica, sirve sobre todo para que los blanquiazules pasaran la noche en puestos de playoff a la espera de lo que hagan sus principales rivales en la jornada de hoy. La mejoría de los blanquiazules es evidente en las últimas jornadas y, como dijo Bolo el viernes, están a tiempo de todo.

El técnico deportivista introdujo dos cambios en el once respecto al de la semana pasada, situando a Carlos Bravo como compañero de Kaxe en la delantera y devolviendo a Yac al centro de la defensa, esta vez acompañando a Trigueros y dejando a Zabaco en el banquillo. El resto del equipo fue el mismo que empató la semana pasada ante el Castilla y derrotó hace quince días al Atlético B, una base que tiene visos de repetirse bastante en los partidos que quedan por delante.

Ante la baja de Yuri, máximo goleador de la categoría y referente del equipo, la segunda unidad aprovechó su oportunidad para ponerle las cosas difíciles al entrenador en el futuro. Carlos Bravo se quitó una losa de encima con dos goles el día en el que salió de la banda para acompañar a Kaxe en la punta. Una situación que no es nueva para él pero que todavía no se había explorado desde su llegada a la Deportiva. Trigueros también se estrenó redondeando el marcador con un gol más propio de un delantero que de un central. Todo son buenas noticias para los bercianos en las últimas semanas.

Y eso que el partido comenzó con pocos visos de acabar en fiesta de goles. Ponferradina y Unionistas apretaban arriba la salida de balón y dejaban pocas concesiones a la creación de peligro. Poco a poco, sin embargo, los bercianos se fueron haciendo con el mando del partido con Sielva y Larrea dirigiendo las operaciones y Dani Pichín e Isi acuchillando las bandas.

No obstante, hubo que esperar casi hasta el descanso para abrir la lata. Kaxe metió un pase interior para que Carlos Bravo, de primeras, levantase el balón por encima de Molina. El portero llegó a tocar la pelota, pero no lo suficiente para impedir que entrara en la portería, dejando a la Deportiva en ventaja al final de la primera parte.

Tras el descanso salió bien el Unionistas, empeñado en sacudirse el domino del rival, aunque con dificultades para llegar al área de un Manu García que vivió un partido muy tranquilo. Mientras, la Ponferradina iba avisando con llegadas de Son y un Isi que volvió a estar de diez.

Fue el murciano el que se inventó el segundo gol con un centro medido al segundo palo, donde Carlos Bravo esperaba para poner la cabeza y anotar el segundo, que prácticamente puso fin también al partido, porque a partir de ahí el Unionistas apenas se limitó a cerrar vías de agua. Ríos Reina lo intentó con una falta directa que se le fue por encima del larguero e Isi, al que sólo le faltó el gol para hacer el partido perfecto, la tuvo en un disparo desde la frontal que se le fue pegado al palo izquierdo de Molina.

A diez minutos para el final llegó el estreno goleador de Trigueros. El central recogió un balón muerto en el área salmantina para irse directo hacia la portería, regatear a un rival y batir a Molina de tiro cruzado.

Con el 3-0 en el marcador, el protagonismo del césped pasó a la grada, donde las aficiones de Deportiva y Unionistas no cesaron de animar a los suyos en los noventa minutos. Las luces de los teléfonos móviles abrieron el espectáculo, que continuó, cómo no, con un ‘A Ponferrada me voy’ que recordó a tiempos mejores en el estadio berciano.

Aún pudo ampliar el marcador la Deportiva en una internada de Bolaños, pero Molina respondió con una gran intervención al disparo del colombiano, que sigue mostrando destellos a falta de encontrar el premio del gol.

El final del partido se convirtió en una comunión entre los dos equipos y sus respectivos aficionados, y mientras los jugadores de Unionistas acudían al fondo sur a agradecer a los suyos los ánimos a tantos kilómetros de casa, los blanquiazules dieron una vuelta al ruedo para recibir las felicitaciones y los mensajes de ánimo de cara a lo que viene la próxima semana.

Aunque hoy es día de descanso para recuperar las piernas y disfrutar de lo conseguido ayer, a nadie se le escapa que ya estamos en semana de derbi, y empezarla con un 3-0 precisamente cuando no puedes contar con tu mejor delantero es una forma inmejorable de comenzar a preparar el asalto al Reino de León.

Después de la victoria conquistada por el equipo berciano frente al Unionistas, la afición ponferradina ya piensa en el partido del domingo próximo frente a la Cultural y Deportiva Leonesa en el estadio Reino de León, a partir de las 18.00 horas.

Un derbi que será muy importante para los dos equipos de cara a jugar la fase de ascenso al final del campeonato de Liga regular. Las jornadas que restan por delante, siete en concreto para el conjunto berciano, con sus 21 puntos en juego, son fundamentales cada una de ellas, por lo apretado de la clasificación del Grupo I de la Segunda División B. Después de los partidos adelantados a la jornada de ayer, todavía más.