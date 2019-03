La Deportiva saldrá a dar la cara en Las Palmas

otero conde | ponferrada

¿Será una pose o será cierto? Todo apunta a lo segundo. Jon Pérez Bolo aseguró ayer en conferencia de prensa que alineará dos delanteros mañana en el Anexo al Estadio de Gran Canaria. El técnico no quiso dar más pistas, aunque con eso ya dice bastante: la SD Ponferradina saldrá a dar la cara desde el inicio. No quiere decir que no lo hasta hecho en otro partidos, pero saldrá teóricamente menos conservadora. La Deportiva necesita ganar fuera para seguir la estela del play off e incluso poder meterse entre los cuatro primeros. Es más, una victoria le podría meter de nuevo en la lucha por el título, toda vez que los dos primeros se ven las caras entre sí y que la próxima semana el actual líder visita El Toralín.

Edward Bolaños, protagonista esta semana en sala de prensa, se queda en Ponferrada y en su lugar entra Joaquín. La baja de Óscar Sielva por sanción parece el motivo, más allá de que haya podido hacer méritos para entrar.

«Todos están enchufados para lo que viene. Nos queda lo más bonito de la Liga y hay que estar centrados».

Bolo no descarta fichar a un sustituto para Guille Donoso, aunque se centra en su parcela y en el duelo de mañana: «Sorprende ver a Las Palmas tan abajo, ya que en el partido de la primera vuelta me gustó mucho. Es un equipo con gente joven, dinámica y con mucho oficio. Pero el fútbol es así, no son matemáticas y a veces el trabajo no se ve reflejado en la clasificación. Nos va a poner las cosas difíciles, a pesar de que esté mal clasificado.

Hay que recordar que la escuadra amarilla sólo ha ganado uno de los últimos 14 partidos y además fue a domicilio. Eso sí, fue el primer equipo capaz de puntuar en El Toralín.

La última presencia deportivista en partido de Segunda División B en las Islas Canarias es de gran recuerdo. Fue el triunfo 1-2 en Santa Cruz de Tenerife que supuso el ascenso a Segunda División A en junio del 2012. Éste es el primer duelo histórico entre ambas formaciones.

El plantel viaja esta mañana a Madrid, donde cogerá un avión rumbo a las islas.