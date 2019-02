La Deportiva sigue fuera de juego (1-1)

La Deportiva cae de puesto de Play Off tras empatar a un gol ante un Coruxo que fue mejor y que tuvo el triunfo en la última acción del choque, pero salvó Gazzaniga. Yuri adelantó al equipo berciano en el primer tiempo, pero Pitu, en una acción de falta de contundencia local en el área, empataba en la segunda mitad. Yuri, Carlos Bravo y Guille Donoso. que debutó, tuvieron las pocas ocasiones de las que dispuso la Ponferradina.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Así fue el minuto a minuto:

Minuto 93: Final del partido. 1-1.

Minuto 93: Gazzaniga salva un mano a mano en la última acción.

Minuto 92: Amarilla a Ríos Reina.

Minuto 91: Pase de la muerte de Thaylor y Pitu alto.

Minuto 90: 3' de prolongación.

Minuto 90: Doble centro al área berciana que sacan portero y defensa.

Minuto 88: Remate desviado de Manu sin dejarla botar.



Minuto 86: Remate a bocajarro en área berciana, paradón de Gazzaniga, pero era fuera de juego.

Minuto 82: Centro pasado de Ríos Reina al que no puede llegar Kaxe.

Minuto 81: Cambio en el Coruxo, entra Silva por Juampa.

Minuto 80: Centro de Guille al que no llega Kaxe.

Minuto 77: Tiro cruzado de Óscar Sielva a pase de Guille.

Foto: L. DE LA MATA.

Minuto 76: Entra Thaylor por Samanes en el Coruxo.

Minuto 74: Tiro de Guille Donoso que atrapa en dos tiempos Alberto Domínguez.

Minuto 70: Cambio en el Coruxo, entra Barril por Óscar Martínez.

Minuto 70: Doble cambio en la Deportiva: Entra Guille Donoso por Isi y Kaxe por Yuri.

Minuto 66: Mano a mano de Yuri con Alberto Domínguez, que salva in extremis y el rechace lo manda alto Carlos Bravo a puerta vacía. Va a debutar Guille Donoso.

Minuto 64: Cambio en la Deportiva: Entra Carlos Bravo por Jorge García.

Minuto 64: Tiro de Samanes con la zurda que se va cruzado.

Minuto 63: Falta que cuelga Juampa y saca de puños el portero deportivista.

Minuto 62: Centro de Jon que atrapa Alberto Domínguez. Va a saltar al campo Carlos Bravo en la SDP.

Minuto 61: Centro de Samanes que atrapa por arriba Gazzaniga.

Foto: L. DE LA MATA.

Minuto 57: La Deportiva, desconcertada y sin coger las riendas del partido. El público empieza a cabrearse.

Minuto 55: 1-1. Balón en el área tras un córner, balón que queda muerto, pase a la espalda de la defensa y Pitu en situación dudosa fusila a Gazzaniga.

Minuto 55: Goooooool del Coruxo.

Minuto 55: Centro peligroso muy cerrado que despeja Ríos Reina a córner.

Minuto 50: Balón al área al que no llega por poco Pichín.

Minuto 48: Zabaco evita que Manu Justo se de la vuelta en el área para rematar y anda a córner.

Minuto 47: Centro de Juampa que atrapa Gazzaniga.

Minuto 46: Arranca el segundo tiempo, sin cambios. 4.396 espectadores.

Minuto 45: Descanso. 1-0. Estadística: Tiros totales (entre palos/fuera): 1 (1/0)-1 (0/1). Faltas cometidas: 4-7. Córners: 3-2. Fueras de juego: 2-1

Foto: L. DE LA MATA.

Minuto 45: Remate de chilena de Yuri a centro de Isi que se va al lado del palo, aunque la acción se anula por juego peligroso del delantero.

Minuto 44: Tiro de Antón de Vicente que bloquea un defensa blanquiazul.

Minuto 41: Falta que cuelga el Coruxo y saca de puños fuera del arco Gazzaniga.

Minuto 40: Jorge García aprovecha un error de un defensa, se va, se la pone a Yuri, que estaba solo por el centro, pero en fuera de juego.

Minuto 39: Zabaco se cruza providencial ante Manu Justo.

Minuto 38: Amarilla a Juampa Barros.

Minuto 37: Yuri cae en el área, el árbitro no considera que sea penalti, contragolpe claro del Coruxo y Manu Justo manda cerca de la escuadra. 1º tiro del Coruxo en el partido.

Minuto 36: Falta colgada por Larrea que rechaza la defensa.

Foto: L. DE LA MATA.

Minuto 33: Centro de Juampa que despeja a córner con apuros Ríos Reina con la presión de un oponente.

Minuto 32: Centro de Samanes que atrapa muy lejos de la portería en dos tiempos Gazzaniga.

Minuto 31: Centro desde la izquierda del Coruxo y se tira abajo evitamdo un bote Gazzaniga.

Minuto 29: Balón largo para Pichín, pero se pierde por línea de fondo.

Minuto 26: 1-0- Saque de esquina de Larrea desde la izquierda, peina en el 1º palo Trigueros y en el segundo marca de cabeza Yuri.

Minuto 26: ¡GOOOOOOOOOL de la Deportiva!

Foto: L. DE LA MATA.

Minuto 25: Pase interior de Isi a Yuri, se gira y su tiro lo bloquea un defensa. Córner.

Minuto 24: Centro cerrado de Ríos Reina que atrapa Alberto Domínguez.

Minuto 23: Jorge entra por el costado derecho, pero le sale mal el centro y no llega Yuri.

Minuto 22: Falta que saca rápido la Deportiva en raso buscando el desmarque de Pichín, pero se adelanta Alberto Domínguez.

Minuto 21: Dos córners consecutivos para la Deportiva que despejan los defensas visitantes.

Foto: L. DE LA MATA.

Minuto 20: Balón colgado por la Deportiva que atrapa el portero.

Minuto 18: Balón en largo buscando a Óscar Martínez que atrapa Gazzaniga.

Minuto 16: Balón frontal en falta que cuelga Larrea y no encuentra rematador. Se pierde por línea de fondo.

Minuto 15: Tres centros al área por parte del equipo berciano que cortaron los defensas, lo único que ha sucedido en el primer cuarto de hora.

Minuto 14: Balón en largo para el desmarque de Isi, muy fuerte; se pierde por línea de fondo.

Minuto 12: El público se impacienta tras dos pases atrás al portero local.

Foto: LUIS DE LA MATA.

Ninguno de los dos se hace con el control del partido. El Coruxo ha venido a El Toralín a proponer, no a encerrarse. Por ahora no se ha producido ninguna llegada con peligro.

Minuto 6: Falta lateral que cuelga la Deportiva al área y despeja la zaga gallega. Tiene el Coruxo más el balón en los primeros compases.

Minuto 1: Empieza el partido.

La Deportiva, obligada ante el Coruxo

La Deportiva recibe al Coruxo muy obligada tras los resultados de la mañana, todos negativos para sus intereses. Son está sancionado, por lo que Jon García actuará en su puesto. En el centro de la defensa actuará Trigueros como novedad. Jorge García, Isi y Yuri vuelven al once y Guille Donoso y Bolaños entran en la convocatoria.



En el Coruxo falta por sanción el ex deportivista Mateo, que no obstante, viajó con el equipo. En las filas del cuadro vigués, que sólo ha ganado dos partidos fuera de casa, hay otros tres ex blanquiazules: Alberto Domínguez, Sergio Rodríguez y Juampa Barros. Los tres son titulares. Un triunfo le pondría a un solo punto del cuadro berciano. Viene de sumar dos empates en este mes y tres victorias seguidas justo antes.

Los dos duelos entre estos equipos en El Toralín a lo largo de la Historia acabaron en triunfo berciano. En cuanto al partido de la Primera Vuelta, se decidió con un único gol de Yuri. Fue la segunda de las tres victorias que ha logrado el equipo de Bolo a domicilio.

ALINEACIONES:

DEPORTIVA: (4-2-3-1) 1-Gazzaniga; 2-Jon García, 4-Pablo Trigueros, 5-Zabaco, 3-Ríos Reina; 6-Óscar Sielva, 8-Pablo Larrea; 7-Dani Pichín, 9-Jorge García, 11-Isi; 10-Yuri -c-. Convocatoria: 12-Yacouba Diori, 13-Manu García -ps-, 14-Kaxe, 15-Bolaños, 16-Guille Donoso, 17-Carlos Bravo, 18-Saúl Crespo. DT: Jon Pérez Bolo.

CORUXO: (4-2-3-1) 1-Alberto Domínguez; 2-Antón de Vicente -c-, 4-Lucas Puime, 5-Crespo, 3-Sergio Rodríguez; 6-Yebra, 8-Óscar Martínez; 7-Samanes, 10-Pitu, 11-Juampa; 9-Manu Justo. Convocatoria: 12-Guille, 13-Néstor Franco, 14-Samuel, 15-Javi Megía, 16-Barril, 17-Thaylor, 18-Silva. DT: Jacobo Montes.

ÁRBITRO: Aimar Velasco Arbaiza (Euskadi); Jon Aostri Durán y Alberto Rodríguez Blázquez.