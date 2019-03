La Deportiva, sin red ante el líder del grupo

OTERO CONDE | PONFERRADA

No puede fallar en El Toralín, hoy a las 19.00 horas. Una Deportiva que fuera no pasa del empate, no tiene margen de error en casa y menos ahora. Primero de los tres rivales directos en los próximos cuatro partidos y vaya rival: un Atlético de Madrid B que es líder y que no pierde desde el 18 de noviembre, curiosamente desde el mismo día que no ganaba en casa el filial de la UD Las Palmas hasta la semana pasada.

La SD Ponferradina llega muy forzada al duelo, pues se ha quedado a cuatro puntos de la cuarta plaza y a siete del rival de esta tarde. No ganar podría dejarle en una situación muy delicada en cuanto a su objetivo. Pero un triunfo, según vaya esta jornada 29, incluso podría meterle de nuevo de lleno en la pelea no sólo por volver a plaza de play off, sino también por ser campeona de grupo. Y es que este partido, como las dos próximas salidas, pueden considerarse encuentros de siete puntos: los que sumas, los que no suma el rival y el golaverage particular.

Trigueros es la única duda en el cuadro de Bolo, que no puede contar con Guille Donoso por lesión y que recupera a Óscar Sielva para el centro del campo. El técnico vasco podría repetir el sistema que presentó ante el Pontevedra e incluso el once inicial con la variación de Jon García en el lugar de Trigueros.

No se siente cuestionado

Bolo se mostró convencido de que el equipo responderá esta tarde y catalogó el partido como muy importante. Clave, no dar facilidades: «Lo primero es que nosotros estemos bien. No podemos correr riesgos ni perder balones, porque es un equipo que roba y sale muy rápido creando peligro». Aunque lo que más llamó la atención fue la reafirmación que hizo de sí mismo: «No me he sentido cuestionado en ningún momento ni por el club ni por el entorno. Estoy muy a gusto en Ponferrada y quiero estar aquí mucho tiempo. Por trabajo, ilusión y ganas no va a quedar. Entiendo que haya gente que estime que no soy válido, pero yo estoy fuerte y voy a trabajar al cien por cien hasta el final. Vine con la ilusión de hacer algo grande en la Ponferradina y voy a pelear con todas mis fuerzas para conseguirlo».

Problemas en defensa

El Atlético tiene importantes problemas en la zaga. La sanción de Alberto Rodríguez, un fijo en el centro de la misma, y la convocatoria de Montero con el primer equipo hacen que sólo Víctor Ruiz quede como un titular habitual en el eje de la defensa. Aitor Puñal podría ser el recambio. El defensa Solano, el centrocampista Míkel Carro y el delantero Mollejo, que hace breves días marcó contra el Madrid en la Copa de Europa Juvenil, han sido convocados también por Simeone para el partido de la primera plantilla en San Mamés, por lo que no estarán en Ponferrada. En cambio, sí estarán peligrosos futbolistas de ataque como Garcés (5 goles), Darío (9), que marcó en el 1-1 de la primera vuelta, Joaquín Muñoz (6) u Óscar Pinchi (7).