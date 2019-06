El deportivismo se cita con el partido decisivo

OTERO CONDE | PONFERRADA

Mucha ilusión, pero llamadas a la cautela en el deportivismo para que ésta no se convierta en euforia. «No celebrar el éxito antes de lograrlo como pasó contra la RSD Alcalá en el 2005». Eran los mensajes que en las últimas horas se podían ver en las redes sociales referentes a la Deportiva y a su afición de cara al partido de vuelta de la final de la fase de ascenso ante el Hércules CF. Todo el mundo reconoce que las cosas se han puesto muy bien, pero hay que ser cauteloso, porque si la Deportiva lo consiguió en Alicante, el Hércules lo puede lograr en Ponferrada, sobre todo si consigue adelantarse en el marcador. Por eso no hay que creer que todo está hecho ya. Y a buen seguro que los mensajes de los jugadores de la SD Ponferradina y de su entrenador van a ir por ese cauce esta semana. Ya antes de jugar contra el FC Cartagena, se recordaron algunos partidos de esta temporada de diversas categorías y competiciones en las que se lograron remontadas que parecían imposibles. También de otras temporadas: Real Madrid-Ajax, Liverpool-Barcelona, Barcelona-París Saint Germain, Girona-Real Zaragoza, Roma-Barcelona... Incluso unos minutos después de finalizar el encuentro de Alicante, el ejemplo más claro estaba en el fútbol en juego: el Real Mallorca remontaba el 2-0 del partido de ida contra el RC Deportivo y ascendía a Primera División. Tres días antes muchos seguidores coruñeses ya celebraban un ascenso que no se acabaría produciendo.

Al cierre de las oficinas en la tarde de ayer y tras el aluvión de gente queriendo sacar sus entradas, 3.979 tíckets eran despachados, lo que supone casi la mitad del aforo en el primer día. Por la mañana ya se agotaba el cupo de 1.500 localidades de acompañante de socio a precio ventajoso.

Se produjeron quejas por el sistema de despacho de entradas, sobre todo entre los socios que fueron a Alicante en los autobuses. Y es que éstos llegaron por la mañana a Ponferrada y se encontraron ya una cola enorme que les obligó a ponerse en ella, estar en algunos casos hasta cinco horas esperando bajo la lluvia y acabar quedándose sin la localidad de acompañante. Otra de las quejas más recurrentes fue la de que algunos socios acudían con carnets de otros abonados que querían evitar la cola y se llevaban un gran número de entradas. Unas quejas que son muy similares a las que se produjeron antes del partido decisivo contra el Sant Andreu de mayo del 2010. De todas formas el club solucionó parte del problema de los desplazados a tierras levantinas para presenciar el choque.

En las gradas habrá a buen seguro el sábado caras muy conocidas. Ya en la pasada eliminatoria estuvo Jónathan Ruiz, que podría repetir. También podría estar animando en un fondo como un seguidor Manolo Rubio, que logró hace pocas fechas el ascenso a Segunda División a con el Fuenlabrada. Y ya ha confirmado su presencia otra de las «estrellas» de este play off: el seguidor inglés de la Deportiva Chris Pigdeon, que el domingo estuvo animando a la Deportiva como uno más en el Rico Pérez tras volar desde tierras inglesas.

La SDP descansa hoy en una semana que se va a hacer larga.