«Derbi en el campo y fiesta en la grada»

OTERO CONDE | PONFERRRADA

Una batalla incluso por acabar líder la jornada, pero sólo en el campo. En la grada, pasión, defensa de los colores y respeto. Por eso aboga la afición de la Deportiva en palabras de la presidenta de la Federación de Peñas, Carmen de la Puente: «Vamos a ir a León a hacernos oír, a pasar un buen día por la ciudad y las batallas quedan para el campo, no para la calle. Todos somos personas y aficionados, por lo que tenemos que defender nuestros escudos cantando, animando y dando colorido, pero con respeto y pasión».

Por la presencia de unos y otros en categorías diferentes en la última década, los Cultural-Deportiva han sido escasos en ese tiempo. Y la última victoria berciana en la capital de la provincia data de abril del 2008 con el mítico gol de Óscar de Paula: «Las estadísticas están para romperse. Además, se está viendo que el equipo juega mejor contra los conjuntos que ocupan puestos altos de la tabla clasificatoria que contra los de abajo. Los ejemplos los tenemos en los partidos contra el Madrid y el Atlético frente a los de Rápido de Bouzas, CF Salmantino o Burgos CF. El equipo está muy involucrado y desde la grada tenemos mucha fe. Quizá este año pueda ser como fue aquel 2006». Desde entonces, tres visitas con dos derrotas y un empate.

Los tres últimos partidos del conjunto blanquiazul han hecho que se pase de frases como «este año no se juega ni la Copa del Rey» a poder acabar líder el domingo: «Hay muy buen ambiente en torno al equipo y se ha podido ver sobre todo en los partidos de casa del último mes. Y hay un detalle esclarecedor de esa ilusión, que no euforia: habitualmente la gente tarda en apuntarse para los viajes. Sin embargo, el efecto de los últimos encuentros y sobre todo de la victoria ante Unionistas CF ha hecho que ya se haya llenado un autobús de seguidores para el viaje que organiza la Federación de Peñas y estamos ya con el segundo. Al salir del partido del sábado hubo colas para apuntarse. Además, aunque sigamos fuera de puestos de play off, los resultados de esta última jornada aún hacen que estemos más ilusionados. El domingo podría salir del clásico provincial el nuevo líder del grupo.

El equipo parece haber recuperado la solvencia del primer tercio liguero: «Se ha venido arriba y la gente está muy enchufada tras dos años con el campo como un cementerio. Creo que se ha puesto por parte de todos. Hay que estar a las duras y a las maduras. Tenemos técnicos excelentes y un buen equipo con «feeling». Creo que en las últimas temporadas había buenos jugadores, pero no había equipo». De la Puente lamentó que la Cultural haya mandado pocas entradas para el partido y que ni siquiera sea el mismo números que las enviadas por el club de El Toralín en la primera vuelta: «Se van a quedar escasas».