Un derbi con cuentas pendientes

Iñaki Dufour | Madrid

Atlético de Madrid y Real Madrid no sólo compiten hoy de forma directa por la segunda plaza (16.15 horas, Beinsport), sino por muchísimo más, por creer que la Liga aún es posible, por doblegar a un adversario directo y por la carga pasional y emocional de un derbi vibrante, tan esencial como inquietante para ambos oponentes.

Es un duelo a presión. No hay margen de error. No lo admite la distancia que les separa del liderato del Barcelona, seis puntos en el caso rojiblanco y ocho en el blanco. El perdedor ya no tendrá ningún argumento.

El Real Madrid afronta el compromiso fortalecido, tras enderezar su irregular rumbo del primer semestre con cuatro triunfos seguidos en la Liga, su mejor racha, y por el 1-1 del pasado miércoles contra el Barcelona en el Camp Nou en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey.

Y el Atlético está en alerta, por la derrota del domingo contra el Betis, que exige una reacción inmediata, agotado ya el margen de error en su ambición por la Liga. La busca en el estadio Wanda Metropolitano, donde ha sido invencible en esta temporada.

El guardameta Oblak y el delantero Griezzman son de nuevo los líderes del once inicial de Simeone, que aún no recupera a Koke Resurrección y mantiene las bajas de Diego Costa y Stefan Savic.

Pero, a la vez, recupera a Diego Godín y Saúl Ñíguez, los dos directos a una alineación titular con el protagonismo de Álvaro Morata, enfrentado contra su pasado y contra el equipo con el que lo ganó todo. Ya se midió a él en dos ocasiones con el Juventus. Y marcó dos goles. También será su estreno de rojiblanco en casa.

El lateral izquierdo será para Lucas Hernández, con Filipe Luis por segundo encuentro seguido en el banquillo; el derecho para Santiago Arias; al lado de Godín jugará José María Giménez en el centro de la defensa; el medio campo será para Rodrigo Hernández y Thomas Partey y las bandas serán para Saúl y Ángel Correa, con la alternativa en el caso del argentino de Víctor Machín, ‘Vitolo’.

También es un derbi trascendental para el Real Madrid. Se presentará en el Metropolitano renovando su once, en busca de frescura. Con el regreso a la portería de Thibaut Courtois para reencontrarse con la que fue su afición. La vuelta al banquillo en defensa de un Marcelo desconocido que deja paso al regular Reguilón. Opciones para Nacho y Odriozola de ser novedades como lo será Casemiro en el centro del campo en lugar de la única baja por lesión, Marcos Llorente; y un tridente ofensivo que cambiará.

Después de diez partidos consecutivos como titular, el futbolista que ha dado un vuelco a la temporada madridista y lo ha resucitado con su alegría, Vinicius Junior, se perfila suplente. El gran partido con su encomiable trabajo defensivo de Lucas Vázquez en el Camp Nou y el momento más dulce de Karim Benzema los hace fijos de Solari, por lo que la entrada de Bale en el once daría descanso de inicio al brasileño.