Desactivada la ‘alerta Yuri’

otero conde | ponferrada

La lesión de Yuri de Souza en la primera mitad del partido del pasado 24 de marzo en el Alfredo Di Stéfano ante el Real Madrid Castilla tiñó de negro las esperanzas del deportivismo, más cuando se medio conoció que la dolencia no era para dos días. Con más del 40% de los goles del equipo convertidos por este futbolista, afrontar la parte más importante y también la más difícil de la competición sin él parecía sinónimo de quedarse sin opciones de play off. A todo ello había que sumarle que Carlos Bravo, Bolaños y Kaxe no habían marcado ningún gol desde su llegada al plantel deportivista.

Lejos de lo que podía preverse y sobre todo de lo que se temía, el resto de futbolistas han dado un paso adelante y los números goleadores en estas cuatro jornadas de ausencia del goleador son llamativos: la Deportiva ha marcado más goles en estas cuatro fechas sin Yuri que en las otras 11 jornadas de la segunda vuelta. De todos modos, el de Maceió ya se perdió otros partidos antes, pues arrastra problemas físicos desde inicios de enero.

La Deportiva ha marcado tres goles en cada uno de esos partidos sin su máximo realizador, salvo en León ante la Cultural, donde sólo hizo uno, pero pudo hacer también tres perfectamente: contra Unionistas CF, 3-0, contra Artístico Navalcarnero, 3-0, y contra Real Valladolid B, 1-3. Además, han comenzado a llegar los goles de esos jugadores inéditos. Carlos Bravo ha marcado cuatro goles, Kaxe, dos, y Bolaños, Pablo Trigueros y Saúl Crespo uno cada uno. Ninguno había marcado esta temporada con el primer equipo blanquiazul antes de la lesión de Yuri. El único gol en este tiempo que ha sido convertido por un jugador que ya había visto puerta lo hizo hace 11 días Isi Palazón, que lleva cuatro.

Ahora mismo con 47 goles marcados la Deportiva es tercera en la clasificación realizadora, sólo superada por Real Madrid Castilla con 54 y Atlético de Madrid B con 50. Con los mismos que la Deportiva están Cultural y San Sebastián de los Reyes.

El delantero sigue evolucionando en su proceso de recuperación. El pasado sábado estuvo, igual que Larrea, Zarzo y Joaquín (toda la plantilla) entre los aficionados deportivistas en la grada de los Anexos a Zorrilla viendo en vivo el triunfo de sus compañeros ante el Real Valladolid B.

Sigue líder

Aunque Yuri lleva un mes alejado de los terrenos de juego por lesión y su consiguiente recuperación, el brasileño sigue siendo líder de la clasificación de goleadores del grupo I de Segunda División B. Nadie ha conseguido adelantarle en su ausencia. Cristo González, del Real Madrid Castilla, está con 16 y tercero en esa clasificación es Perales, del San Sebastián de los Reyes, con 14. Carlos Bravo ya es quinto en la misma con 10 dianas, aunque con al Deportiva ha logrado cuatro. Las otras las obtuvo en la primera vuelta con el Unión Adarve. En el resto de grupos sólo ha un futbolista que haya visto puerta más veces que el atacante deportivista. Villalibre, delantero del filial del Athletic Club, lleva 22 en el grupo II. En el IV Elady, jugador del FC Cartagena, iguala con el deportivista a 18.