Descalabro histórico de la Cultural

El peor desenlace posible ocurrió y la Cultural estará otro año más en Segunda División B. Ni la victoria por 1-2 en casa del Sanse sirvió para dar esperanzas de clasificación al conjunto culturalista. Un fracaso histórico de la Cultural en una temporada en la que ha dispuesto del presupuesto más alto de la categoría, por encima de los cuatro millones de euros. Planificación de la temporada estrepitosa, con una plantilla dividida desde que comenzó la temporada, para acabar a la deriva con Señé fuera de las listas de Aira y ya pensando en su próximo destino, el Málaga. Un equipo con unos sueldos por las nubes y un rendimiento por los suelos.

Para el encuentro ante el Sanse, equipo clasificado para la Copa del Rey, Aira no contó con Señé y Kawaya por decisión técnica, Saúl González por sanción y el meta Palatsí por motivos personales-familiares, según explica el club. Enfrente un Sanse que ya sólo le queda quemar las jornadas que restan.

El encuentro comenzó con el Sanse buscando la meta de Morales ya que Cristian en el minuto 2 que el meta culturalista blocaba sin problemas. Aira saltaba pidiendo cabeza a su defensa para evitar dar tantas facilidades a los jugadores locales. Las malas noticias llegaron al cuadro leonés cuando en el minuto 2 Iván González se tenía que retirar por molestias dejando su puesto a Vicente.

Como era de esperar, la Cultural comenzó a dominar y a llevar el peso del partido. En el minuto 8, buena jugada de Zelu por banda derecha pero que no encuentra rematador mientras que en el 12 Hugo de falta directa casi logra adelantar al conjunto leonés pero se marcha fuera.

Los sanseros tenían en Perales su artífice ofensivo y en el 20 lograría el primer tanto al rematar con tranquilidad a la red ante Morales. El gol hizo despertar a los leoneses que volvieron a aparecer más en área local. Pero tal era la presión leonesa que por fin llegaría el tanto del empate. Capilla, el referente ofensivo culturalista lograba un golazo que se colaba por la escuadra y daba ilusión a la Cultural. Liberto también se sumaba al ataque y tuvo un par de ocasiones sin fortuna.

Los últimos minutos de la primera parte fueron de dominio leonés. Dominaba el balón y pisaba con cierta frecuencia el área local pero no lograban ese ansiado segundo tanto. A pesar de las ocasiones visitantes, ambos conjuntos se marcharon a vestuarios con el 1-1 en el marcador.

La segunda parte arrancó con la Cultural mentalizada en la victoria y en el minuto 50 volvió a marcar. Buena acción del omnipresente Capilla y Sergio Marcos anotaba el 1-2 que mantenía viva la llama del play-off de ascenso. La Cultural dominaba mientras que el Sanse se defendía como podía. No le quedaba más remedio al bloque leonés el apretar y dejar que fuesen el resto de resultados los que decidiesen el futuro del equipo leonés. Liberto buscaba su gol pero seguía fallón y resignado por su mala suerte de cara a gol pero el Sanse también jugaba y en el 58 Morales evitó el empate con una brillante actuación ante Carlitos.

Volvió Liberto en el 59 a aparecer en el área local pero esta vez su remate se marchó rozando la escuadra del meta sansero. Los delanteros visitante Dioni y Hugo también gozaron de su oportunidad pero seguía resistiéndose la sentencia del encuentro. El delantero Dioni volvía a pisar área pero Ruddy impedía que el 1-3 llegase con buenas intervenciones. Decidió Aira dar aire nuevo y sentó a Zelu por Yeray en el 76. La mala noticia llegaba desde Ponferrada ya que la victoria berciana ante el Fuenlabrada dejaba sin opciones de ascenso a los culturalistas.

Los últimos minutos fueron tristes para la Cultural, que ya sabía que todo estaba en contra de sus intereses. Aun así, Sergio Marcos tuvo una buena internada por la izquierda pero su centro no se materializó en gol. Con el pitido final, los jugadores culturalistas se marcharon cabizbajos porque la peor noticia era que ya no había posibilidades de luchar por el play off de ascenso.