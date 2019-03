El desorden ordenado: disfruta del vídeo resumen de la carrera Alto Sil 2019

"El desorden ordenado". La frase es del organizador de la carrera del Alto Sil, Lolo Díez. Es una prueba singular, un poco anárquica pero lo cierto es que todo funciona. Todo acaba girando como los engranajes de un reloj suizo y lo que empezó casi como una apuesta de fin de semana entre amigos se ha convertido en una de las más mejores (tal vez la mejor) carrera de montaña de la provincia de León. La Alto Sil más que correr, vuela.

El vídeo resumen de la prueba es una gozada. Imágenes espectaculares de los montes entre Santa Cruz del Sil y Páramo se entremezclan con las impresiones de los corredores. La Alto Sil cautiva a quién la conoce: por el recorrido, por el paisaje, por la implicación de todo un pueblo y también por el ambiente Es de las carreras que hace amigos para siempre y la edición de este año no ha sido una excepción.

"Es un fin de semana de amigos conocido a mucha gente que nos vemos año a año. Es un ambiente muy especial, de conocernos, de compartir y eso hace grande a una carrera", comentó una de las participantes. Una de la pequeña legión extranjera que cada año amplía su nómina. "Es una realidad completamente diferente de la montaña en Italia", dijo con su magnífico español el italiano Donatello Rota.

Ingrid Mutter campeona de Europa de Skyrunning vino el año pasado y repitió este. "Lo disfruté más que el año pasado que había mucha nieve y mucho frío. Este año pude ver mejor los paisajes", comentó sobre uno de los grandes atractivos de la carrera: la espectacularidad del paisaje entre montañas.

Manuel Anguita, ganador de la carrera es otro de los captados para la causa. "Yo vengo de Granada y me ha encantado correr entre musgos y robles y cruzar no sé cuantas veces el río". Atravesar el río es uno de los hitos de la prueba. A nadie se le escapa que el agua no está precisamente a temperatura caribeña. "Lo que menos me gustó fue cruzar el rio, el agua estaba muy fría. En todas las carreras sufres pero lo importante es sentirte bien al final". Ese fuel resumen uqe hizo de su participación la ganadora en categoría femenina, Denisa Dragomir.

Una gran corredora en una nómina de grandísimo nivel como cada año en la Alto Sil, una de las carreras de montaña más guapas de cuantas hay en la provincia.