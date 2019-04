Un día para disfrutar del fútbol

C

omo socio número uno de la Cultural y Deportiva Leonesa que soy me enorgullece vivir otro derbi provincial con un Reino de León plagado de parafernalia de cánticos, pancartas, pasiones encendidas de cariño por parte de unos y otros colores, el blanco de la Cultural y el blanquiazul de la SD Ponferradina. Evento siempre nuevo y siempre viejo, que busca ser distinto en cada ocasión pero que sólo es y debe ser, sana competencia deportiva, espectáculo colorista; evento estrictamente delimitado por cauces deportivos, donde la deportividad debe y tiene que ser bandera única que lo presida y ampare. Son muchos los derbis que uno ha vivido, aquí y allá.

El derbi siempre ha sido una manifestación de hermandad y confraternización. Luego, durante el partido, cada cual animará a los suyos en una auténtica competición de gargantas potentes y cánticos de los que recuerdo particularmente los de: Que del Bierzo a la gloria hay un peldaño. Y todos somos de León contentos de ser de aquí...

En esto del fútbol no hay nada escrito. Son tres puntos importantes, sí, pero estos duelos provinciales son así. Impredecibles. Por eso mismo en el duelo provincial por excelencia entra dentro de la irracional lógica deportiva que cualquiera puede llevarse el gato al agua y conquistar los tres puntos en juego. Muy importantes, fundamentales, vitales... pero no decisivos. Gane quién gane, la Liga seguirá muy emocionante, porque no habrá nada definitivo. La Cultural debe aprovechar su gran plantilla. Espero que lo haga a partir del derbi y hasta lograr el ascenso. Quedan siete jornadas para llegar al primer objetivo: liderar el Grupo I de la Segunda División B al final de la Liga regular. Y nada mejor que conquistar el derbi como forma de llenarse de moral.

El Reino de León, protagonista. Colorido, espectáculo sano y deportividad dentro y fuera del terreno de juego. Un día para disfrutar con el fútbol.