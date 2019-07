El día que Márquez se sacó el carné de moto y el examinador le vaciló

Parece increíble pero es verdad. Muchos de estos chicos, como, por ejemplo, Marc Márquez, heptacampeón del mundo de motociclismo y el más grande piloto de la última década, no tienen carné de moto. O no lo tenía hasta hace tres semanas. Joan Mir, de 21 años, piensa sacárselo la semana que viene, si puede, cuando empiece sus cortas vacaciones. Y hasta trataré de sacarme el de coche y camión a la vez. Y Maverick Viñales, otro campeón, de 24 años, se lo sacó, también, hace poco y sufrí, mucho, mucho; la verdad entiendo que los jóvenes suspendan, no me pareció fácil no.

Así que ya ven, los chicos que provocan la admiración mundial cuando van a 358 kilómetros por hora en la recta, trazan las curvas a 200 kms/h. y lamiendo el asfalto con el codo, la rodilla y algunos, como Márquez, hasta con el codo, no tienen carné de conducir o se lo sacan cuando pueden. Y es que, en efecto, ellos casi tienen prohibido ir en moto de calle para eludir los accidentes que, en la pista, no pueden esquivar.

EL EXAMEN DE MÁRQUEZ

Márquez ha contado hoy que, después de la carrera de Mugello (Italia) donde le ganó el italiano Danilo Petrucci (Ducati) por 43 milésimas de segundo, es decir, un palmo, fue a Lleida, junto a su hermano Àlex, a sacarse el carné de moto pues el teórico ya lo había aprobado, en Navidad, mientras que me recuperaba de mi doble operación en el hombro izquierdo.

Y Márquez explicó que no tuvo problemas en aprobar el práctico, al igual que Àlex, aunque la verdad, fácil, fácil no me pareció, pues no tiene nada que ver con las carreras, claro, ni la moto, ni la práctica, ni la prudencia con la que tienes que hacer la prueba. Marc cuenta que les esperaban y que, después de hacer la practica en el circuito que creo había que hacerla en menos de 23 segundos, el examinador le dijo hombre, Marc, la verdad es que me esperaba más de ti. Ya te digo, ¿esperaba más de mí?no sé si pensaba que hiciese el examen derrapando o a una rueda. No, no, calmadito es mejor y como debe hacerse, dijo soltando una de sus inmensas carcajadas.

MIR LO QUIERE TODO

Viñales recordó también no haberlo pasado nada bien, hace unos meses, cuando se sometió al examen de moto. He de reconocer que lo pasé bastante peor que cuando empieza un gran premio. Desde luego con muchísima más tensión que cuando corro. Moto distinta, pues una Vespa no tiene nada que ver con nuestra Yamaha; pasar entre conos, que es muy diferente a salir a la pista y, por supuesto, saber que no puedes fallar, pues es una prueba única, explicó mientras alguien le sugería si no tuvo la sensación de que el examinar tenía ganas de suspender al piloto de Yamaha. No, no, ni hablar, fueron muy simpáticos pero, bueno, el examen es igual para todos.

Mir, de 21 años, que también debería, en principio, tener carné de moto desde hace ya dos o tres años, al menos, dice estar preparándose estos días para sacárselo. Es más, si puedo, igual me atrevo con el de coche y hasta con el de camión.