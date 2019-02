Dioni da el golpe sin defensa

La defensa de la Cultural no se mostró al nivel de un equipo que aspira al ascenso ante el Real Madrid Castilla en el Alfredo Di Stéfano. ESTÉVEZ -

F. RODRÍGUEZ | MADRID

No se puede tener peor suerte. Una gran Cultural, claro dominador del partido vio como se le escapaban dos puntos tras haber pasado tres minutos del añadido por el árbitro. Los dos primeros goles de Dioni con la elástica leonesa fueron contrarrestados en el tiempo de añadido por Dani Gómez dejando a los de Aira fuera de los puestos de play off (2-2). Aun así, salvo estos fallos finales, los de Aira han demostrado elevar sus prestaciones y son claros candidatos para subir a Segunda División.

Ambos equipos saltaron al terreno de juego muy bien plantados, dejando sin espacios a los atacantes contrarios y muy concienciados del rival que tenían delante. Las primeras escaramuzas atacantes fueron de la Cultu por banda izquierda. Javi Jiménez desbordaba con facilidad a su par, pero sus centros, pasados no encontraban rematador. En el minuto 7 llegó el primer disparo por parte de Ortiz, pero se marchó muy lejos de la meta de Belman. Mucho centrocampismo en el primer cuarto de hora.

La primera jugada con peligro llegó en el minuto 19 tras una jugada ensayada de la factoría Aira. Zelu botaba una falta desde la frontal a Dioni. El delantero de la Cultu no controlaba bien y no era capaz de rematar ante un Belman muy rápido en la salida.

La Cultural seguía dominando el encuentro y encontró fruto en el minuto 26. En una jugada coral de la delantera negra, Zelu se marchaba por banda derecha. Su pase al segundo palo encontraba a Belman mal colocado. Señé remato forzado pero dejó el balón franco a Dioni, que en boca de gol hacía el primero. Justo premio a los de Aira, superiores hasta el momento. Es más, se pudo ampliar la ventaja en el minuto 34 cuando Ortiz, en el primer palo, peinaba un corner botado por Zelu, alma de todos los balones parados del equipo. El balón salía rozando el palo derecho de Belman que ya estaba batido. Pero el Castilla nunca se rinde. En el minuto 39 llegó su ocasión. Cristo filtraba un gran pase interior a López, que desdoblaba al delantero merengue. Entre Palatsí e Iván González eran capaces de solventar la situación enviando a corner el acercamiento blanco. Hasta el descanso tan sólo reseñar la amarilla a Zelu tras una entrada por detrás y el remate cruzado fuera de Cristo tras un pésimo despeje de Iván González. Con el susto en el cuerpo se marchaban los de Aira al descanso tras unos 45 minutos bastante primorosos.

Sin cambios comenzó la segunda parte. Aira muy contento con sus jugadores por el buen trabajo realizado los primeros 45 minutos. Por su parte, Manolo Díaz confiaba en sus hombres que todavía no habían dicho su última palabra. La Cultural salió decidido a no acularse en su área y ampliar su ventaja en el marcador. Dioni lo consiguió rápidamente. En el minuto 48, el central merengue Álex se resbalaba ante Dioni que se marchó sólo ante Belman. El recién jugador de la Cultural hacía su segundo gol con una sutil vaselina que besaba la red de Belman. Golazo de categoría de un jugador de categoría. La Cultural ha conseguido un gran delantero, ya como lo demostró en el Fuenlabrada, y que dará muchas alegrías a los del Reino. Un minuto después el Castilla estuvo a punto de recortar distancias. De Frutos se marchaba por banda derecha y daba el pase de la muerte a Seoane que remataba alto. Los canteranos con todo en contra se marcharon al ataque. La Cultural se perpetraba en labores defensivas sofocando los posibles ataques de los locales, pero sin dejar de mirar el ataque y la posibilidad de infligir una dura derrota con lo psicológico que ello conlleva. Manolo Díaz no esperaba y hacía un doble cambio en busca de más mordiente ofensiva.

A la Cultural le salía todo y a los merengues nada. En el minuto 63, Cristo estrellaba violentamente un lanzamiento de falta botado desde la frontal. Tras este arreón madridista, los leoneses volvieron a no pasar apuros. Los locales empezaban a ver la montaña tan alta que empezaban a desesperarse y bajar los brazos. Aira daba el esperado homenaje a Dioni que se fue del campo con una sonora ovación tras un gran partido.

Pero el Castilla nunca se rinde y en siete minutos fue capaz de lograr empatar. Primero en el 88 y posteriormente en el 95, Dani Gómez conseguía igualar al marcador logrando un empate que puede dejar muy tocado a una Cultural que pagó caros sus fallos infantiles atrás.