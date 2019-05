Dioni liderará el ataque culturalista

pablo rioja | león

Dioni Villalba cobrará aún más protagonismo en la Cultural la próxima temporada. El delantero andaluz tiene contrato con la entidad leonesa hasta 2021 y la intención de la directiva es que sea su piedra angular a nivel ofensivo de cara al nuevo proyecto que ya diseñan para la 2019-2020. Su experiencia y veteranía —cumplirá 30 años en diciembre— unida a su indiscutible calidad se antojan básicas a la hora de reconstruir un equipo del que saldrán varios jugadores y al que llegarán otros tantos de perfil alto pero sobre todo que conozcan la Segunda B a la perfección.

El atacante fichó por la Cultural el pasado mercado de invierno. La secretaría técnica ya quiso contratarlo a principio de temporada pero al malagueño le convenció más la propuesta del Lech Pozna polaco. Aunque lo cierto es que nunca acabó de asentarse del todo ni en el país ni en el equipo. Por eso, desde la Cultural volvieron a intentarlo en enero, cuando se vieron obligados a rearmar una plantilla descompensada en numerosas posiciones, entre ellas la delantera, cuyo único ocupante era Aridane Santana.

Una vez alcanzado el acuerdo, Dioni firmó con el conjunto culturalista por lo que restaba de temporada y otras dos más. Y aunque su aportación goleadora no fue la esperada —tampoco las lesiones le permitieron tener continuidad— nadie duda de las capacidades que tiene pare reconducir al equipo a Segunda División. El club confía en su liderazgo dentro y fuera del vestuario y, salvo que una de las dos partes cambie de opinión, el puesto de delantero llevará su nombre el próximo curso. No así el de Aridane que, pese a haber sido el pichichi de la Cultural, apunta a que cambiará de aires. Por tanto, la cúpula incorporará al menos a otro artillero.

La actividad en el club no se detiene. Las reuniones con jugadores y representantes marcan la agenda de una Cultural que trata de pasar página cuanto antes tras no lograr meterse en los play off de ascenso la categoría de plata. Fueron muchos los jugadores que días después quisieron dar la cara y sobre todo pedir disculpas a la afición, pero aún nadie de la directiva ha salido públicamente a hacer balance. El golpe ha sido duro y ahora la estrategia es volver a ilusionar a los seguidores cuanto antes. Pero a nadie se le escapa que el presupuesto se verá reducido drásticamente —de casi cinco millones de euros a menos de dos— y que de nuevo habrá que reconstruir media plantilla, empezando por el entrenador.